Dia das Mães 2023: Casas Bahia oferece produtos até pela metade do preço

O Dia das Mães 2023 acontece no dia 14 de maio e eletrônicos podem ser um bom presente para as mães conectadas. Para quem busca economizar nesta data comemorativa, a Casas Bahia tem tudo que a vida pede e oferece descontos de até 50%* em produtos selecionados de diversas categorias.

Além disso, os clientes ainda contam com frete grátis em milhares de produtos, cupons de desconto, Carnê Digital, vantagens VIPs e parcelamento em até 30x no Cartão Casas Bahia. Até o dia 14/05 ainda será possível aproveitar itens selecionados por até metade do preço. Todas as ofertas podem ser conferidas na página dedicada e inclui ofertas em lembrancinhas a presentão: https://www.casasbahia.com.br/c?filtro=D73860

Dia das Mães 2023 será realizado no dia 14 de maio — Foto: Divulgação/Casas Bahia

VIP Casas Bahia

Cliente VIP e Dia das Mães é uma combinação perfeita. Os Vipers contam com diversas vantagens como frete VIP, cupons de desconto exclusivos e benefícios em parceiros VIP. Neste Dia das Mães, a Casas Bahia oferece até 60% de desconto em produtos selecionados e ofertas em parceiros como L'Occitane au Brésil, Burger King e Descomplica.

Veja descontos em parceiros da Casas Bahia para aproveitar com VIP — Foto: Divulgação/Casas Bahia

L'Occitane au Brésil

Os clientes VIP podem aproveitar ofertas exclusivas na L'Occitane au Brésil. Entre os dias 10/02/2023 até 31/07/2023, os usuários Mega VIPs podem aproveitar 10% de desconto no plano L'Occitane Au Brésil.

Burger King

A Casas Bahia em parceria com a rede de fast food oferece os seguintes descontos até 30/06/2023:

VIPs: R$ 6 em pedidos acima de R$ 20.

Super VIPs: R$ 7 em pedidos acima de R$ 20.

Mega VIPs: R$ 8 em pedidos acima de R$ 20.

Descomplica

O Descomplica é uma plataforma de ensino online e os clientes VIP também contam com descontos. Entre 28/02/2023 até 31/12/2023 a Casas Bahia oferece as seguintes ofertas para os Vipers:

VIPs: 10% de desconto na Descomplica

Super VIPs: 15% de desconto na Descomplica

Mega VIPs: 20% de desconto na Descomplica

Vale lembrar que os descontos não são cumulativos com outras promoções e que são de uso único por CPF. Para ver todas as regras, basta acessar a página do programa de fidelidade. Os interessados em se tornar VIP precisam baixar o aplicativo da Casas Bahia e aceitar receber as comunicações do programa, sem mensalidades ou cobranças. O programa de vantagens tem três níveis e quanto maior o segmento, mais benefícios.

Clientes VIP têm vantagens exclusivas no Dia das Mães 2023 — Foto: Divulgação/Casas Bahia

1º Nível: VIP. Basta estar cadastrado e aceitar as comunicações da Casas Bahia.

2º Nível: SUPER VIP. O usuário precisa fazer duas compras em dias diferentes nos últimos 12 meses. 3º Nível: MEGA VIP. Também é preciso realizar duas compras em dias diferentes nos últimos 12 meses e usar uma das soluções de crédito da Casas Bahia, como ter o Carnê da Casas Bahia em dia, Cartão Casas Bahia ou Conta banQi.

VIP tem três níveis e quanto maior o segmento, mais benefícios — Foto: Divulgação/Casas Bahia

Confira a seguir como se tornar VIP

Passo 1. Faça o download do aplicativo da Casas Bahia na App Store (iOS) ou Google Play Store (Android).

Baixe o app na loja de aplicativos do seu celular — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 2. Selecione "Cliente VIP" na barra superior, depois toque em "Quero ser VIP". Em seguida, role até o final da página e clique em "Quero ser VIP agora".

Veja como se tornar VIP — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 3. Faça o cadastro na Casas Bahia e aceite receber as comunicações da Casas Bahia. Caso já tenha uma conta, basta inserir seu CPF ou CNPJ e depois a senha.

Aceite receber as comunicações da Casas Bahia — Foto: Reprodução/TechTudo

Carnê Digital Casas Bahia

O Carnê Digital é uma forma prática de parcelar suas compras online. Ele funciona como o já conhecido carnê da Casas Bahia, mas pela internet. Basta passar por uma análise de crédito, e caso seja aprovado, é possível parcelar suas compras mesmo sem cartão. A Casas Bahia ainda oferece o desconto do Pix para quem pagar com o Carnê Digital e parcelamento em até 24x. Veja a coleção de produtos para comprar com Carnê Digital.

O Carnê Digital está disponível apenas em produtos vendidos e entregues pela Casas Bahia em categorias como eletrodomésticos, eletroportáteis, telas, telefonia e beleza e ainda oferece itens selecionados por até a metade do preço. Para usar, é preciso selecionar o Carnê Digital como forma de pagamento e pagar as parcelas pelo site, app da Casas Bahia, app do banQi ou Portal do Carnê.

Carnê Digital pode ser usado para comprar o presente de Dia das Mães — Foto: Divulgação/Casas Bahia