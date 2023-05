Dia dos namorados: presentes tech para você surpreender

Caixa de som Bluetooth - Uma caixinha de som pequena e portátil pode ir para qualquer ambiente da casa e ainda servir de speaker para seu notebook. Mas se a pessoa amada quer levar o som para festas, eventos e viagens, você pode apostar em uma caixa de som Bluetooth de tamanho médio para grande, do tipo partybox, party speaker ou torre de som. Veja algumas opções:

2 de 10 Caixas de som Bluetooth são práticas e possuem boa qualidade de som — Foto: Divulgação Caixas de som Bluetooth são práticas e possuem boa qualidade de som — Foto: Divulgação

Smart speaker com assistente de voz - Falando em caixa de som, um smart speaker pode servir como som do ambiente e ainda vai inserir um assistente virtual na rotina da casa, para responder perguntas, tocar música e podcasts, ler sua agenda de compromissos e fazer brincadeiras com as crianças. Praticamente todos os modelos precisam de cabo de energia, mas podem ser mudados de tomada sem problema, desde que fiquem conectados no mesmo Wi-Fi.

3 de 10 Um smart speaker pode servir como som do ambiente e ainda vai inserir um assistente virtual na rotina da casa — Foto: Divulgação Um smart speaker pode servir como som do ambiente e ainda vai inserir um assistente virtual na rotina da casa — Foto: Divulgação

Kit smart home - Se a pessoa amada já possui um smart speaker e quer ampliar a automação de casa, uma boa ideia é presentear com um kit de gadgets inteligentes. Você pode escolher um conjunto pronto ou reunir alguns produtos smart, como lâmpadas LED, tomadas, sensores, alarmes e câmeras inteligentes.

4 de 10 Outra boa ideia é presentear com um kit de gadgets inteligentes — Foto: Positivo/Divulgação Outra boa ideia é presentear com um kit de gadgets inteligentes — Foto: Positivo/Divulgação

Cafeteira - Para apaixonados por café, uma sugestão bacana é montar um kit para preparar um café gourmet, com grãos selecionados, moedor, balança e prensa francesa ou cafeteira italiana. A ideia mais prática é uma cafeteira para espresso e outras bebidas, que funciona com cápsulas. Porém, o presente realmente tech é uma cafeteira smart, que prepara o café perfeito, a partir da leitura dos dados da cápsula inserida.

5 de 10 Uma cafeteira smart prepara o café perfeito a partir da leitura dos dados da cápsula inserida — Foto: Divulgação Uma cafeteira smart prepara o café perfeito a partir da leitura dos dados da cápsula inserida — Foto: Divulgação

Fone de ouvido Bluetooth - Não faltam opções para presentear com um fone de ouvido Bluetooth. Na categoria bom e barato, você encontra fones portáteis TWS (True Wireless Stereo), que costumam vir nos estojos com bateria; e também fones para corrida, com cordão para evitar quedas.

Já nos fones over-ear, com arco e almofadas, há modelos de preço mais baixo e com som de boa qualidade; e aqueles mais caros, com tecnologia de cancelamento de ruído. Este vai ser um presentão para quem trabalha em escritório barulhento ou viaja bastante.

6 de 10 Existem diversas opções de fones, para todos os usos e estilos — Foto: Divulgação Existem diversas opções de fones, para todos os usos e estilos — Foto: Divulgação

Smartwatch - Existem relógios inteligentes realmente integrados com o seu celular e sua rotina - caso do Apple Watch para iPhone e do Galaxy Watch da Samsung - e existem os smartwatches que são úteis para monitorar exercícios e frequência cardíaca, receber notificações e até responder mensagens. Vale a pena avaliar a compatibilidade com o smartphone da pessoa amada.

7 de 10 Os smartwatches são úteis para monitorar exercícios e frequência cardíaca, receber notificações e até responder mensagens — Foto: Divulgação Os smartwatches são úteis para monitorar exercícios e frequência cardíaca, receber notificações e até responder mensagens — Foto: Divulgação

Celular custo-benefício - Você encontra diversos modelos de celular de entrada e com perfil intermediário mais básico com preços abaixo de R$ 1.500. São smartphones que atendem o usuário comum, que usa app de mensagens, banco, redes sociais e YouTube.

É importante que o smartphone tenha uma boa tela; câmeras eficientes para tirar fotos no automático e gravar vídeos para compartilhar; e quanto mais memória RAM e mais espaço de armazenamento, melhor. Ter conexão 5G é desejável, mas não essencial.

8 de 10 Smartphones com custo-benefício atendem bem aqueles que usam app de mensagens, banco e redes sociais — Foto: Divulgação Smartphones com custo-benefício atendem bem aqueles que usam app de mensagens, banco e redes sociais — Foto: Divulgação

Celular para criar conteúdo - Por outro lado, se a proposta é presentear com um celular para a pessoa utilizar nos estudos, no trabalho ou para criar conteúdo, é preciso investir em um smartphone mais potente, que vai aguentar uma rotina multitarefa de muitos apps abertos, funcionando sem lentidão nem travamentos e ainda com um sistema de câmeras e processamento de imagens muito mais eficiente.

9 de 10 Para a criação de conteúdo é preciso investir em um smartphone mais potente — Foto: Divulgação Para a criação de conteúdo é preciso investir em um smartphone mais potente — Foto: Divulgação

Notebook - Você encontra uma grande variedade de perfis e preços de notebook. Os modelos de entrada atendem apenas tarefas básicas e estudo; laptops intermediários funcionam para quem utiliza o dispositivo para o trabalho em uma rotina multitarefa; notebooks topo de linha são indicados para quem demanda alta performance; e máquinas gamer podem ter desempenho entre o intermediário e o mais avançado, com o acréscimo de placa de vídeo e sistema de resfriamento.

10 de 10 É possível encontrar uma grande variedade de perfis e preços de notebook, adequados à cada uso — Foto: Divulgação É possível encontrar uma grande variedade de perfis e preços de notebook, adequados à cada uso — Foto: Divulgação