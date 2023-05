Doodle do Google de hoje celebra habitat dos axolotes, o Lago Xochimilco

O Lago Xochimilco, um lago natural perto da Cidade do México que é o último habitat nativo remanescente de axolotes (primos da salamandra) no mundo, está sendo homenageado pelo Google com um jogo neste sábado (20). Ao clicar no Doodle de hoje, podemos jogar um game onde embarcamos em um barco trajinera com turistas salamandras para tentar tirar uma foto de alguns dos axolotes que chamam de lar o Lago Xochimilco.