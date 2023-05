Empresa cria mouse Bluetooth que pode ser controlado pela língua; veja

O MouthPad é um mouse que fica dentro da boca e pode ser controlado pela língua. Criado pela empresa americana Augmental, o dispositivo tem um design semelhante ao de um aparelho para os dentes, com a diferença de possuir uma placa sensível ao toque no céu da boca. Assim, o sensor é capaz de reconhecer os movimentos da língua – tal qual o touchpad de um notebook – e então envia as informações para um dispositivo com conexão Bluetooth. Um leve toque na placa aciona o botão esquerdo, enquanto pressionar os lábios aciona o botão direito.