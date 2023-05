Enem 2023: como ver edital online, período de inscrição e mais

Além do edital, outro serviço online do Enem é a Página do Participante, que permite aos candidatos gerenciar sua inscrição no exame. Até o momento, entretanto, ela permite apenas pedir recurso para a solicitação da taxa de isenção do exame. O Inep disponibiliza ainda páginas com orientações e perguntas frequentes. Nas linhas a seguir, veja como acessar o edital do Enem 2023 e o calendário do processo seletivo. Confira também dicas de apps e sites para estudar os assuntos que mais caem no Enem.