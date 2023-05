Esta é a placa de vídeo mais cara do mundo; conheça

A placa de vídeo mais cara do mundo é a Nvidia A100, cujo preço oficial é de US$ 10.000, ou cerca de R$ 49.946 na cotação atual do dólar, sem impostos. Lançada em 2020, a GPU foi a primeira a utilizar a micro-arquitetura Ampère — que seria posteriormente aplicada à série 30 da GeForce. Também foi a primeira placa de vídeo da empresa a ser fabricada em litografia de 7 nm. Com 80 GB de memória RAM e uma largura de banda de mais de 2 TB/s, a Nvidia A100 também é considerada a placa de vídeo mais rápida do mundo.