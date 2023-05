Está triste? 'ChatGPT motivacional' promete ajudar em momentos ruins

Em meio à febre dos chatbots com inteligência artificial (IA), não faltam opções de robôs para interagir com os usuários e realizar as mais diversas tarefas. No entanto, a tecnologia ainda é limitada quando o assunto são habilidades conversacionais, e nem sempre consegue ser gentil e amigável. É para mudar isso que surge o chatbot Pi. Lançado pela empresa estadunidense Inflection AI e disponibilizado ao público na semana passada, o robô foi programado para oferecer conversas respeitosas e dar conselhos úteis aos internautas. Assim, ele pode ser uma companhia para pessoas solitárias ou ainda um ombro amigo para quem está desmotivado ou vivenciou um evento ruim.

Os internautas podem conversar com o Pi no site oficial da Inflection AI (https://heypi.com/talk), pelo bate-papo do WhatsApp, pela DM do Instagram ou ainda pelo aplicativo para iPhone (iOS). A seguir, conheça mais sobre o "ChatGPT motivacional" e saiba como conversar com ele.

O nome "Pi" é uma referência à constante matemática e representa a infinitude de possibilidades de interação com a IA. Entretanto, o termo também significa ‘’Personal Intelligence" ("inteligência pessoal"), como explica o CEO da Inflection AI, Mustafa Suleyman. "Consideramos o Pi como um amigo digital sempre disponível", afirma.

O Pi é capaz de fornecer informações úteis sobre uma ampla gama de tópicos, desde saúde e bem-estar até entretenimento e curiosidades gerais. Os usuários podem fazer perguntas sobre quase qualquer coisa e interagir com o Pi como se estivessem conversando com um amigo. O principal diferencial do chatbot da Inflection AI é que ele preza pelo respeito e pela gentileza enquanto dialoga com as pessoas. Segundo a empresa, a inteligência artificial foi programada para ser neutra e sem interferência de vieses religiosos ou políticos, por exemplo.

É possível perguntar coisas como "Quais são os melhores exercícios para aliviar o estresse?" e "Estou cansado de ficar em casa. Onde posso encontrar os melhores restaurantes japoneses da cidade?". O Pi pode até mesmo fornecer recomendações personalizadas, como sugerir uma música ou um livro baseado nas preferências do usuário. Caso não queira perguntar nada, você pode apenas desabafar — e o chatbot tentará responder da forma mais adequada possível.

Como é uma tecnologia focada no diálogo respeitoso com os usuários, o Pi tem suas limitações. Ele não é capaz, por exemplo, de gerar códigos ou resolver problemas matemáticos complexos, como o ChatGPT ou outros chatbots.

Um diferencial do Pi é a possibilidade de acessá-lo em diferentes plataformas. Para utilizá-lo, os usuários podem ir até o site oficial do assistente virtual (https://heypi.com/talk), enviar uma mensagem direta pelo Instagram (https://www.instagram.com/heypi.ai/), pelo WhatsApp — por meio do número +1 (314) 333-1111 — ou baixar o aplicativo para iOS (https://apps.apple.com/us/app/pi-the-curious-ai/id6445815935_).

É válido lembrar que o Pi é uma inteligência artificial, e não um ser humano real — e muito menos um psicólogo ou terapeuta. Embora possa ser útil para algumas pessoas, ele não pode substituir a interação humana real ou o apoio adequado de profissionais qualificados.

Com informações de Forbes

