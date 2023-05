Fallout New Vegas fica grátis na Epic Games Store; veja requisitos

Fallout: New Vegas - Ultimate Edition está de graça para jogar no PC via Epic Games Store . O jogo traz uma gameplay que combina FPS e RPG, sendo uma grande aventura de mundo aberto pelo que sobrou da cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos. Os jogadores ainda podem escolher jogar em primeira ou terceira pessoa. O jogo desenvolvido pela Obsidian Entertainment ficará disponível gratuitamente até o dia 1º de junho às 12h (horário de Brasília) .

Para resgatá-lom os usuários precisam apenas de uma conta da Epic Games, a mesma utilizada para jogar títulos como Fortnite, Fall Guys ou Rocket League. Confira mais detalhes sobre Fallout: New Vegas - Ultimate Edition e seus requisitos mínimos.

História

Fallout: New Vegas é um jogo que expande as bases de Fallout 3, desenvolvido pela Bethesda, com a adição de alguns toques de velho oeste no mundo pós-apocalíptico. A maior parte do planeta foi devastado por bombas nucleares, onde uma civilização de sobreviventes se ergueu das cinzas, assim como monstros mutantes espalhados pelo caminho.

Os jogadores começam a história no papel de um entregador realizando um trabalho simples, mas que acaba emboscado e baleado. Após resistir milagrosamente, ele parte em busca de vingança e para descobrir por que sua entrega, o Platinum Chip, era tão importante.

Algo tradicional na série Fallout é a divisão do território em diferentes facções. Em New Vegas, a cidade está fragmentada entre a New California Republic, um governo que tenta trazer ordem para o caos, a Ceasar's Legion, que se inspira no jeito de viver do Império Romano, e Mr. House, um dono de cassinos que tenta manter o equilíbrio de poder na região.

Gameplay

Fallout: New Vegas tem uma jogabilidade semelhante à de Fallout 3, com um grande mundo aberto para explorar e missões que forçam o jogador a tomar decisões que afetam os personagens ao seu redor. Os combates podem ser travados em tempo real como em um FPS ou mais voltados para o estilo RPG com uso do sistema V.A.T.S., que permite mirar em partes específicas dos inimigos e causar dano com base em seus atributos e armas. Assim como em um RPG, tradicional o jogador sobe de nível e pode adquirir novas habilidades para se tornar cada vez mais forte.

A versão Ultimate Edition inclui ainda missões extras através de pacotes de DLCs como Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues e Lonesome Road, cada qual como uma pequena campanha de algumas horas a ser completada. Jogadores também terão acesso a um estoque de armas únicas com os pacotes Courier's Stash e Gun Runners' Arsenal.

Requisitos mínimos

Fallout: New Vegas também pode ser jogado no Windows 10, com alguns pequenos problemas de compatibilidade. Apesar de ser lançado em 2010, o game recebeu diversas modificações feitas pelos fãs para tornar o jogo mais estável em versões mais recentes do Windows.