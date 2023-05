Feliz Dia do Trabalhador 2023: Google homenageia data com Doodle

O Dia do Trabalhador - ou Dia do Trabalho, como também é denominado - está sendo celebrado com um Doodle pelo Google nesta segunda-feira (1). O desenho criado substitui a logo principal da empresa para retratar seis profissões: cozinheiro, agricultor, pintor, médico, mecânico e bombeiro. Como em diversas outras artes, é possível reconhecer que as figuras e seus detalhes formam as letras do Google.