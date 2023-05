FIFA 23 chega ao Xbox Game Pass com Cassette Beasts e mais ainda em maio

FIFA 23 fica disponível para jogar no Xbox Game Pass a partir desta terça-feira (16), às 14h. O simulador de futebol da EA acompanha Cassette Beasts e Chicory: A Colorful Tale entre os novos jogos que chegam ao serviço para jogar no Xbox Series X , Xbox Series S , Xbox One e PC, além do Xbox Cloud Gaming para assinantes do Xbox Game Pass Ultimate. Além desses, chegam à plataforma games de ação como Eastern Exorcist e Ghostlore, a aventura focada em narrativa Planet of Lana, assim como o clássico RPG Massive Chalice e mais. Confira mais detalhes sobre os games que serão adicionados ao Xbox Game Pass na segunda metade de maio.

1 de 10 FIFA 23 chega ao Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC para assinantes do Xbox Game Pass Ultimate com EA Play — Foto: Divulgação/EA FIFA 23 chega ao Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC para assinantes do Xbox Game Pass Ultimate com EA Play — Foto: Divulgação/EA

👉 FIFA 23 não conecta ao servidor da EA Sports; como resolver? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

FIFA 23 (Console e PC) EA Play - Disponível hoje

Para assinantes do Xbox Game Pass Ultimate, que inclui o EA Play como bônus, chegará FIFA 23, o mais recente capítulo da saga de futebol da Electronic Arts e o último da série antes da mudança de nome para EA Sports FC. No Xbox Series X/S jogadores terão acesso a uma experiência ainda mais realista com a evolução da tecnologia de captura de movimentos e aprendizado de máquina HyperMotion2, além dos tradicionais modos carreira, Volta Football, FIFA Ultimate Team e mais. Este capítulo também trouxe a adição de vários clubes femininos além das seleções de games anteriores. FIFA 23 ficará disponível a partir das 14h no horário de Brasília.

Eastern Exorcist (Console e PC) – 18 de maio

Neste belo jogo de ação 2D com visuais desenhados a mão usuários controlarão um habilidoso exorcista que terá que caçar e eliminar seres demoníacos em um mundo oriental fictício. Será preciso enfrentar vários tipos de monstros grotescos e espíritos por cenários em alta resolução e cenas de histórias contadas no estilo de ópera chinesa.

2 de 10 Eastern Exorcist é um belo jogo de ação 2D com visuais desenhados a mão — Foto: Reprodução/Steam Eastern Exorcist é um belo jogo de ação 2D com visuais desenhados a mão — Foto: Reprodução/Steam

Ghostlore (console) – 18 de maio

Já disponível no Game Pass para PC, Ghostlore é um RPG de ação isométrico com jogabilidade nos moldes de clássicos como Diablo 2: Resurrected e Titan Quest no qual jogadores enfrentam hordas de inimigos para subir de nível e se tornarem cada vez mais poderosos. As criaturas são inspiradas em seres do folclore do Sudeste Asiático e todo o game tem uma estética retrô que remete aos anos 90.

3 de 10 Ghostlore é um RPG de ação contra hordas de inimigos inspirado por games como Diablo 2 e Titan Quest — Foto: Reprodução/Steam Ghostlore é um RPG de ação contra hordas de inimigos inspirado por games como Diablo 2 e Titan Quest — Foto: Reprodução/Steam

Planet of Lana (Consoles e PC) – 23 de maio

Um lançamento direto no Game Pass, Planet of Lana é um jogo de aventura e quebra-cabeça focado em narrativa no qual jogadores controlam a protagonista Lana ao lado de seu curioso companheiro Mui, uma criaturinha pequena com habilidades especiais. Através de sua jornada eles terão que lidar com desafios, áreas difíceis de transpor e criaturas estranhas de um exército sem rosto. Para tal, Lana poderá emitir comandos para que Mui interaja com o ambiente de formas diversas, como roer cordas ou despertar criaturas.

4 de 10 Planet of Lana é um game de aventura focado em narrativa no qual jogadores acompanham a história de Lana e seu pequeno amigo Mui — Foto: Reprodução/Steam Planet of Lana é um game de aventura focado em narrativa no qual jogadores acompanham a história de Lana e seu pequeno amigo Mui — Foto: Reprodução/Steam

Cassette Beasts (Console) – 25 de maio

Mais um game já disponível no Game Pass do PC chega agora aos consoles, o RPG Cassette Beasts que traz uma jogabilidade semelhante aos clássicos Pokémon com novas ideias. O game permite explorar um grande mundo aberto em visão aérea 3D, semelhante aos games da série da Nintendo no Nintendo DS, enquanto grava a forma de monstros em fitas cassete e as utiliza em batalhas de RPG em turno. Esses monstros por sua vez podem ser combinados para criar fusões únicas e poderosas.

5 de 10 Cassette Beasts é um jogo de RPG nos moldes de Pokémon com criaturinhas gravadas em fitas cassete — Foto: Reprodução/Steam Cassette Beasts é um jogo de RPG nos moldes de Pokémon com criaturinhas gravadas em fitas cassete — Foto: Reprodução/Steam

Massive Chalice (Cloud e Console) – 25 de maio

Neste clássico RPG de estratégia da Double Fine Productions , conhecida por Psychonauts 2, jogadores assumirão o papel de um governante imortal com o desafio de derrotar um grande mal chamado Cadence em uma guerra que já dura centenas de anos. A seu dispor está uma geração de heróis que podem ser liderados para lutar bravamente, porém mortais, que envelhecerão e morrerão com o tempo. É possível incentivar casamentos para que eles deixem para trás poderosos filhos que poderão dar continuidade à luta e torcer que seu esforço em vida os transforme em relíquias que guardam seu poder para gerações futuras.

6 de 10 MAssive Chalice é um jogo de estratégia da Double Fine Productions sobre uma guerra que dura centenas de anos — Foto: Reprodução/Steam MAssive Chalice é um jogo de estratégia da Double Fine Productions sobre uma guerra que dura centenas de anos — Foto: Reprodução/Steam

Railway Empire 2 (Cloud, Console e PC) – 25 de maio

Para fãs de games de trens, Railway Empire 2 é um simulador que será lançado diretamente no Xbox Game Pass com extensos mapas nos Estados Unidos e Europa pelos quais jogadores poderão administrar sua própria companhia ferroviária. O jogo se passa no início do século XIX durante uma era de transformação da economia pela revolução industrial. O jogador poderá fazer parte dessa mudança ao conectar cidades com suas malhas ferroviárias, túneis e pontes, observando enquanto elas se desenvolvem através do tempo. Há mais de 60 trens históricos presentes no jogo com a opção de apenas embarcar em um deles e relaxar durante a viagem como passageiro.

7 de 10 Railway Empire 2 é um simulador que permite criar sua própria empresa ferroviária através dos Estados Unidos ou Europa — Foto: Reprodução/Steam Railway Empire 2 é um simulador que permite criar sua própria empresa ferroviária através dos Estados Unidos ou Europa — Foto: Reprodução/Steam

Chicory: A Colorful Tale (Console e PC) – 30 de maio

Já disponível nos consoles PlayStation e Nintendo Switch, a charmosa aventura de Chicory: A Colorful Tale chegará agora também nos videogames da Microsoft direto no Xbox Game Pass. Neste jogo de aventura com visão aérea usuários habitam um alegre mundo de livro de colorir, o qual subitamente teve todas as suas cores roubadas. No papel de um cachorro zelador que decidiu pegar o pincel da artista Chicory, será preciso devolver as cores do mundo através de exploração, quebra-cabeças e um pouco de arte para mudar o mundo.

8 de 10 Chicory: A Colorful Tale é uma charmosa história de aventura sobre trazer a cor de volta ao mundo, agora também nos consoles Xbox pelo Game Pass — Foto: Reprodução/Steam Chicory: A Colorful Tale é uma charmosa história de aventura sobre trazer a cor de volta ao mundo, agora também nos consoles Xbox pelo Game Pass — Foto: Reprodução/Steam

Age of Empires 2: Definitive Edition – Return to Rome (Cloud, Console e PC) – Disponível Hoje

A expansão Return to Rome oferece o clássico Age of Empires original recriado de maneira independente em Age of Empires 2: Definitive Edition. Fãs da franquia poderão jogar o game que deu início a tudo e desafiar amigos com as 16 civilizações originais de Age of Empires , além de uma nova civilização exclusiva, os Lac Viet.

9 de 10 Age of Empires 2: Definitive Edition - Return to Home traz o clássico Age of Empires original como uma expansão independente no game — Foto: Reprodução/Steam Age of Empires 2: Definitive Edition - Return to Home traz o clássico Age of Empires original como uma expansão independente no game — Foto: Reprodução/Steam

Deixando o Xbox Game Pass

Em 31 de maio alguns títulos deixarão o Xbox Game Pass e como de costume jogadores poderão adquiri-los com um desconto caso desejem adicioná-los permanentemente em sua biblioteca. Entre os games deixando o serviço está o título de estratégia e simulação Evil Genius 2: World Domination, no qual jogadores montam seu próprio covil do mal para dominar o mundo e enfrentar qualquer um que queira impedi-los.

10 de 10 Evil Genius 2: World Domination é um jogo de estratégia sobre criar seu próprio covil do mal para dominar o mundo — Foto: Reprodução/Steam Evil Genius 2: World Domination é um jogo de estratégia sobre criar seu próprio covil do mal para dominar o mundo — Foto: Reprodução/Steam

Europa Universalis (PC)

Evil Genius 2: World Domination (Cloud, Console e PC)

FIFA 21 (Console e PC) EA Play

Floppy Knights (Cloud, Console e PC)

Lawn Mowing Simulator (Cloud, Console e PC)