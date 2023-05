FIFA 23 chegará ao EA Play e ao Xbox Game Pass na próxima semana

A Electronic Arts anunciou, nesta terça-feira (9), que o FIFA 23 chegará aos catálogos do EA Play e do Xbox Game Pass Ultimate já no próximo dia 16 de maio. Lançada em setembro do ano passado, essa é a última edição do jogo com o nome da Federação Internacional de Futebol, uma vez que a parceria com a entidade não foi renovada. Logo, o game passará a se chamar EA Sports FC a partir deste ano. Veja como ter acesso ao título nos serviços de assinatura.