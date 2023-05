FIFA 23 fica 70% off junto a outros jogos da EA no Steam; veja lista

Dead Space (Remake) é um dos principais títulos em promoção, que está de R$ 249 por R$ 199,20. Além disso, ele está com uma nova versão trial gratuita que permite jogar 90 minutos do game completo para se decidir antes de comprar. O mais recente Need for Speed Unbound também está com desconto de 70% por R$ 62,25, mesmo preço do game de guerra multiplayer Battlefield 2042 e da trilogia clássica remasterizada de Mass Effect Legendary Edition. It Takes Two também está mais barato, saindo por R$ 99,50 para quem quiser aproveiyar o jogo do ano em 2021 no The Game Awards.