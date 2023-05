Final Fantasy, Resident Evil e mais jogos até 80% mais baratos nesta semana

A loja digital da PlayStation traz milhares de jogos em oferta para começar o mês de maio. Há jogos populares até 70% mais baratos até a próxima quarta-feira (10), incluindo Final Fantasy 7 Remake, Hades e God of War. Vale lembrar que as promoções de Golden Week, com foco em jogos japoneses, também seguem esta semana com Resident Evil, Dragon Ball e outras franquias com preços mais acessíveis. Já no Xbox, o destaque fica com FIFA 23, Monster Hunter Rise, NieR: Automata, entre outros jogos à venda por menos da metade do preço.