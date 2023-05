Fone de ouvido Bluetooth: como escolher o modelo ideal para você?

Os principais tipos de fones de ouvido com conexão Bluetooth no mercado, hoje em dia, são os auriculares, os intra-auriculares, os supra-auriculares e os circunaurais. Mas não há motivo para confusão: cada uma dessas categorias vai funcionar bem para um perfil de usuário. E a Americanas ajuda a escolher o melhor fone de ouvido Bluetooth para você.

- Fones auriculares ou earbuds: são fones de ouvido que se acomodam na parte externa do canal auditivo. Os earbuds ficaram mais conhecidos pelo fone com fio que acompanhava os iPods da Apple e, depois, os iPhones. Com o tempo, praticamente todos os players de música e celulares vinham com fones desse tipo na caixa.

Earbuds são uma boa indicação para pessoas que querem fones portáteis e sem fio, mas se incomodam com fones In-ear ou intra-auriculares (a próxima categoria).

Além de modelos TWS (True Wireless Stereo, com os fones podendo funcionar juntos ou separadamente), como os Airpods tradicionais, é comum encontrar earbuds com alça para prender por trás das orelhas ou cordão ligando as duas peças, para passar por trás do pescoço - ideal para quem corre na rua.

No lado negativo, esse design de fone não consegue promover um bom isolamento acústico, deixando passar mais barulho do ambiente.

- Fones intra-auriculares ou In-ear: são os modelos mais vendidos da atualidade pela boa relação entre preço, qualidade do áudio e duração da bateria. A grande maioria é TWS e vem em estojos portáteis, que servem para guardar os fones e dar mais cargas para o uso, mesmo longe de um cabo ou tomada.

A diferença para os earbuds é o formato: os intra-auriculares ficam inseridos no canal auditivo, normalmente protegidos por ponteiras de silicone. Esse design ajuda no isolamento passivo de ruído. O corpo dos fones costuma ter os controles de volume, play/pause e outros comandos, em botão ou toque.

O lado negativo dos fones In-ear é sentir algum desconforto no canal auditivo, após o uso prolongado, e também a fadiga pela exposição ao som alto, que pode provocar problemas mais sérios na audição. Há ainda a questão da higienização das borrachinhas e dos fones, por conta da cera natural dos ouvidos.

Nessa categoria, existem os produtos custo-benefício, com preço mais baixo, menor duração de bateria e qualidade de som variável de marca para marca; e os modelos mais caros e sofisticados, que possuem Bluetooth de versão mais recente, melhor tecnologia de áudio e novos codecs (software que faz a tradução dos dados em som), entregando um resultado mais rico e cheio de nuances, maior duração da bateria em cada recarga e até cancelamento de ruído ativo.

- Fones On-ear, supra-aurais ou supra-auriculares: fones de ouvido com arco e almofadas que ficam em cima das orelhas sem cobri-las totalmente. Em geral, são modelos menores do que os fones circunaurais (a próxima categoria). Costumam ter drivers dinâmicos maiores, que proporcionam melhor qualidade de áudio, e uma bateria mais duradoura do que as opções portáteis.

Além de diferentes tecnologias de áudio, a estrutura desses fones permite variações: as almofadas podem ser totalmente fechadas, em formato de concha, ou abertas, permitindo a entrada do som exterior.

Inclusive, existem fones de ouvido projetados para audiófilos que usam essa estrutura aberta para simular uma ambientação de palco sonoro, ou seja, o áudio é equilibrado e projetado ao redor da orelha, e não dentro do canal auditivo.

No lado negativo, é importante saber o peso e os materiais de construção do arco e das almofadas, para usar os fones de forma prolongada sem incômodo.

- Fones Over-ear, circunaurais ou circumaurais: esses costumam ser os fones de ouvido Bluetooth com a maior qualidade de som, as melhores tecnologias de cancelamento de ruído ativo e a maior duração de bateria.

Por outro lado, esses fones com arco e almofadas que cobrem totalmente as orelhas costumam ser a opção mais cara e menos portátil. O material e a espuma usada definem o conforto e o peso. Também há modelos com almofadas totalmente fechadas ou abertas.

Os fones Over-ear possuem construção mais robusta que, mesmo em volumes baixos, conseguem apresentar um som vibrante e desenvolvido, em razão da presença de drivers maiores e do isolamento. As principais marcas oferecem a substituição das almofadas, reforçando como esses fones Bluetooth podem ser um investimento para uso por muitos anos.

Modelos mais caros costumam apresentar tecnologias de conversão de áudio mais recentes, para um resultado de altíssima qualidade, além de cancelamento de ruído ativo, áudio 3D e bateria de longa duração.

No lado negativo, eles são fones maiores, o que vai dificultar seu uso na academia ou mesmo para caminhar na rua. Há modelos que não dobram, como o AirPods Max, exigindo mais espaço na mochila.

Como escolher o melhor fone Bluetooth?

Comece definindo a categoria de fone de ouvido pelo seu uso.

Os earbuds e os fones intra-auriculares são muito mais portáteis e ideais para uso na academia, no transporte público e nos trajetos do dia a dia, mas também servem bem para a rotina de trabalho. Muita gente utiliza fones In-ear de alta qualidade conectados ao Bluetooth do computador para reuniões e videoconferências.

Quem corre na rua, pedala ou já perdeu um dos fones TWS, que saltou da orelha, pode investir em fones com cordão ou alça.

Fones supra-auriculares e Over-ear são mais pesados e incômodos para usar em movimento, mas oferecem mais qualidade de som, bateria e isolamento. Muitos modelos Bluetooth permitem ainda o uso com cabo P2, para você usar o fone conectado diretamente no notebook ou outro equipamento.

Para quem trabalha em ambientes ruidosos e viaja muito de ônibus e avião, os fones com cancelamento de ruído ativo são uma excelente escolha.

Além da duração da bateria, pesquise pela versão do Bluetooth do fone escolhido, o que vai determinar a qualidade do som e a estabilidade da conexão. O mais recente é o Bluetooth 5.3.

Por fim, pesquise as especificações que os fabricantes fornecem, confirme a compatibilidade com seus dispositivos e veja reviews de consumidores e veículos de tecnologia.

E cuidado com os fones de ouvido falsificados, pois o barato pode sair caro. Existem diversos fabricantes menos conhecidos com produtos razoáveis e baratos, mas fones das marcas mais conhecidas costumam ter preço mais alto por oferecerem qualidade garantida.