Force One anuncia produtos gamer a preços acessíveis; veja quais

O mouse gamer com fio Supernova está disponível somente na cor branca, possui sensor Sunplus 6662 com 20.000 DPI e tem seis botões programáveis. O acessório é compatível com o software da marca, que tem a função de configurar os comandos de jogo, diferentes para cada tipo, e a iluminação RGB. De acordo com a divulgação oficial, o periférico está preparado para até 20 milhões de cliques e pesa 96 g. Ele pode ser comprado no site da Amazon, via loja oficial da Force One.