Fortnite terá Modo Ranqueado na atualização v.24.40; veja o que muda

A Epic Games revelou no último sábado (13) que a atualização v.24.40 de Fortnite adicionará a opção de Modo Ranqueado ao Battle Royale e à Construção Zero. A partir desta terça-feira (16), os jogadores vão ter a oportunidade de competir em oito classificações distintas, que vão desde o Bronze até o Surreal.

O ranque de cada um será determinado pelo seu desempenho em partidas solo, duplas ou esquadrão, com algumas mudanças que tornam o jogo mais frenético. O update também marca o início da Temporada Zero do Modo Ranqueado, que se estenderá até o final do Capítulo 4: Temporada 3 do Battle Royale. Veja mais detalhes sobre a novidade a seguir.

2 de 2 Battle Royale e Construção Zero de Fortnite terão ranques e sub-ranques separados — Foto: Divulgação/Fortnite Battle Royale e Construção Zero de Fortnite terão ranques e sub-ranques separados — Foto: Divulgação/Fortnite

👉 Como melhorar desempenho do PC no Fortnite? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

No Lobby, será possível visualizar seu ranque atual no canto esquerdo da tela, juntamente com uma barra de progresso que indica a distância até o próximo nível. A sua evolução dependerá da colocação nas partidas e do número de eliminações alcançadas pelo jogador ou pela equipe. Eliminações obtidas no final da partida terão maior peso, e os ranques dos adversários abatidos serão levados em consideração.

Vale destacar que os players ranqueados participarão de partidas específicas, com algumas diferenças em relação às tradicionais. Nelas, o limite de materiais será reduzido de 999 para 500, enquanto as taxas de coleta serão aumentadas e os jogadores soltarão 50 de cada material quando finalizados. Além disso, ao saltar do Ônibus de Batalha, você receberá uma Tarefa Urgente Ranqueada, permitindo desbloquear recompensas cosméticas exclusivas.

Outro detalhe importante é que, na próxima Temporada de Battle Royale, os ranques serão considerados para os torneios oficiais da Epic. As competições podem variar entre “campeonatos da Série Ícones, e torneios com prêmios em dinheiro, como competições do FNCS”, conforme descrito pela própria empresa.