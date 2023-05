Free Fire, Roblox e até PSN ficam fora do ar nesta quarta-feira (10)

Free Fire , Roblox e até a PlayStation Network (PSN) caíram na manhã desta quarta-feira (10). O problema, que afetou não só jogos e plataformas do tipo, mas também redes sociais como Reddit e Trello , além do sistema de pagamentos PicPay, teria a ver com o AWS ( Amazon Web Services ), servidor da Amazon que opera diversos desses domínios.

A situação começou por volta das 11h, horário de Brasília, com pico de reclamações para diversos serviços, de acordo com o Downdetector. No site, outros serviços gamer também aparecem como afetados, incluindo League of Legends (LOL), Epic Games Store e até a EA. Vale ressaltar que no site de status da AWS, a situação aparece normalizada, apesar das reclamações de usuários nesses diferentes serviços.

1 de 1 Free Fire e outros jogos foram afetados pela queda do AWS; entenda a situação — Foto: Rômulo Diego Moreira/TechTudo Free Fire e outros jogos foram afetados pela queda do AWS; entenda a situação — Foto: Rômulo Diego Moreira/TechTudo

As reclamações começaram a aparecer no Downdetector pouco antes das 11h desta quarta-feira (10), e subiram rapidamente. No caso do Free Fire, por exemplo, o número de relatos foi de 19 a 195 em pouco mais de 10 minutos, enquanto o Roblox chegou ao pico de 97 usuários apontando erros na hora de jogar. No Twitter, muitos comentaram a situação:

Vale ressaltar que os servidores da Amazon aparecem operando normalmente, apesar dos erros seguirem acontecendo em serviços específicos. Enquanto muitos usuários reclamam de não conseguir acessar o Roblox, por exemplo, o server status do game não aponta erros. O mais recente é a respeito de um problema na exibição de avatares, do dia 5 de maio.

O mesmo acontece com a PSN. O serviço da PlayStation não aparece com qualquer alteração no status, segundo o site de suporte da empresa. Apesar disso, as reclamações voltaram a subir às 11h39, com 69 reclamações. Além disso, alguns usuários apontaram problemas de conexão por meio do Twitter.

Pouco antes de 12h, os relatos começaram a cair no Downdetector. Na página do Free Fire, por exemplo, o número caiu dos 195 para 77, enquanto o Roblox apontava apenas 59 relatos às 11h45. Em todos os casos a própria plataforma tirou o status de urgência dos serviços, apontado com a queda geral.