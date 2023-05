FreeBuds 5: Huawei lança novo fone Bluetooth no Brasil

A Huawei anunciou, nesta quarta-feira (17), o lançamento do novo FreeBuds 5 no Brasil. O fone de ouvido Bluetooth conta com cancelamento de ruído (ANC) híbrido inteligente nos alto-falantes e microfones, e é capaz de ajustar o nível de bloqueio de som ambiente de acordo com cada situação de uso. O acessório promete até 30 horas de bateria, com ANC desligado, e tem design curvilíneo, que acompanha as curvas da orelha e fornece mais área de contato entre o rosto e o aparelho. O produto estará disponível a partir do dia 5 de junho pelo preço de lançamento de R$ 999, na revendedora oficial da marca.

De acordo com a fabricante, o corpo mais alongado do FreeBuds 5 melhora o conforto ao usar o fone, já que tira parte da pressão dos canais auditivos para sustentar o acessório. O design também acompanha os recursos técnicos e ajuda a promover um som mais limpo, pois permite que componentes como alto-falante, módulo de bateria e placa de circuito possam ser alocados separadamente.

1 de 2 Huawei FreeBuds 5 tem design ergonômico com formato inspirado em gota — Foto: Divulgação/Huawei Huawei FreeBuds 5 tem design ergonômico com formato inspirado em gota — Foto: Divulgação/Huawei

Com drivers ultra magnéticos, os fones devem proporcionar graves mais limpos e intensos. De acordo com a fabricante, o FreeBuds 5, que tem faixa de resposta de frequência de 14 Hz a 40 kHz, é capaz de reproduzir graves com qualidade 30% superior em relação ao FreeBuds 4. O fone ainda promete uma reprodução de áudio mais imersiva por meio de um algoritmo de otimização auditiva em tempo real, que ajusta automaticamente as configurações ideais de som de acordo com o canal auditivo do usuário, o tipo de uso e o ambiente, em dois segundos.

2 de 2 Huawei Free Buds 5 tem opção laranja — Foto: Divulgação/Huawei Huawei Free Buds 5 tem opção laranja — Foto: Divulgação/Huawei

O fone também apresenta as certificações Hi-Res Audio e HWA Audio Wireless, que devem garantir uma reprodução sonora mais detalhada e com alta resolução, e tem suporte aos padrões de alta definição de áudio dos tipos LDAC e L2HC. Além disso, o volume e outras funções touch do aparelho podem ser programadas pelo app Huawei AI Life.