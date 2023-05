Galaxy A73 e Galaxy S20 FE recebem pacote de segurança

A atualização de segurança do mês de maio já tem aparecido entre os celulares intermediários da Samsung. Modelos como Galaxy A73 e o Galaxy S20 FE 4G começaram a receber o software, que pretende corrigir vulnerabilidades de segurança digital. A distribuição, no entanto, não segue a mesma lógica entre os aparelhos e, por isso, ela só está disponível no Brasil para usuários do representante da linha Galaxy A. A Fan Edition do Galaxy S20 deve ser contemplada em breve.