Galaxy S22 deve receber recurso do S23 que melhora fotos por IA

Não houve uma declaração oficial por parte da gigante sul-coreana sobre o assunto. Se as especulações se confirmarem, usuários da geração de 2022 do Galaxy S poderão baixar o app em até três semanas. Assim como no caso do Galaxy S23, o antecessor deve disponibilizar a plataforma para download na Galaxy Store.

2 de 2 Galaxy Enhance-X está disponível para a linha Galaxy S23 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Enhance-X está disponível para a linha Galaxy S23 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O aplicativo, que se assemelha ao Phoot Remastering, presente nas configurações do Galaxy S22 , foi disponibilizado no último mês para os aparelhos premium da fabricante. Ainda que não haja previsão de entrega para outros dispositivos, há uma expectativa de ampla distribuição da plataforma para outras linhas da marca, como a família Galaxy A e eventualmente até a linha Galaxy Z.

A única ressalva, no entanto, é que consumidores têm usado a versão beta do app. Isto significa que ele ainda está em fase de testes e pode levar um tempo até a empresa lançar uma versão estável. Por isso, uma das dúvidas que permeia a provável distribuição do Enhance-X ao S22 é se ele também será disponibilizado na versão beta para os demais aparelhos ou se a Samsung apostará em uma modalidade finalizada para os demais aparelhos.

Por ora, o que se sabe é que os moldes atuais oferecem recursos para corrigir desfoque, sombras e imperfeições gerais, além de otimizar cores e qualidade de fotos HDR. Também é possível mexer em características físicas de pessoas fotografadas, mesmo sem a expertise de uma correção feita por um profissional. Tudo isso será feito com a ajuda da inteligência artificial e com mais ferramentas que apps anteriores.

Há ainda expectativas de que, no futuro, o software possa reunir funcionalidades extras, como edição de vídeos e afins. Até o momento, as únicas informações confirmadas são a disponibilidade para a linha S23, com peso de 85 MB e uma previsão sem data de ampla distribuição do app para outros telefones do portfólio da Samsung.