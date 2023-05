Galaxy S23 FE pode ser lançado já em julho pela Samsung

O Galaxy S23 FE pode se tornar realidade em breve, trazendo de volta a geração de celulares intermediários com aspectos da categoria premium da Samsung . O smartphone chegaria para resgatar a tradição iniciada na família Galaxy S20 e interrompida pelo S22 . Há poucos meses, não havia informações robustas sobre o aparelho, mas, segundo vazamentos divulgados por analistas, a gigante sul-coreana pode apresentar o S23 FE antes mesmo de seus dobráveis . Ainda de acordo com os rumores, a iniciativa teria como pano de fundo a tentativa de recuperar o número de vendas, que não tem sido satisfatório.

Apesar do sucesso da linha Galaxy S23 e de suas vendas terem potencial para ultrapassar a série anterior, os números não têm agradado a companhia de celulares, segundo relatórios que circulam no mercado. De acordo com os documentos, a adesão dos aparelhos premium caiu neste mês de maio e deve sofrer declínios mais intensos nos próximos trimestres. O cenário em questão contribui com as especulações de que a Samsung está apostando em versões mais acessíveis para aquecer as vendas e contornar a situação o quanto antes.

2 de 2 Galaxy S21 FE foi o último representante anunciado da categoria Fan Edition — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Galaxy S21 FE foi o último representante anunciado da categoria Fan Edition — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

A disponibilização do Galaxy S23 FE abriria espaço para uma categoria do público que não gosta de gastar tanto, mas que valoriza o design e algumas características dos telefones premium. Assim, ele não deve disputar espaço com os futuros lançamentos Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5, também previstos para julho. Embora não tenha sido confirmada, a possível antecipação dos dobráveis pode ser uma tentativa da Samsung para recuperar o fôlego nas vendas.

Quanto às expectativas acerca do S23 FE, vale mencionar que ele pode vir equipado com o chip Exynos 2200 — o mesmo processador usado no Galaxy S22 . A decisão pode não agradar alguns consumidores, principalmente os americanos, que costumam dar preferência para versões com componentes da Qualcomm. No entanto, o upgrade esperado para as câmeras pode animar os consumidores e os amantes de fotos, já que o arranjo pode inaugurar lentes de 50 MP neste modelo.

Ainda sobre a ficha técnica, especula-se a possibilidade de o telefone trazer uma bateria de 4.500 mAh e oferecer armazenamento de 128 e 256 GB. A memória RAM, por sua vez, tende a garantir 8 GB para desenvolver tarefas em conjunto com o chipset da Samsung.

No que diz respeito ao preço, não há um consenso sobre o que o consumidor deve esperar, tampouco as regiões que serão contempladas pelo celular. Nos últimos lançamentos, as cifras iniciais chegaram a R$ 4.499 nos dois modelos FE. A única ressalva mencionada por analistas é que a fabricante deve ser cautelosa ao precificar seu aparelho intermediário, já que ele conta com um concorrente forte, o Galaxy A54, apresentado por R$ 2.899.