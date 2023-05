Galaxy S23 Ultra é o celular premium Android mais popular do mercado

No universo dos celulares topo de linha Android , o Galaxy S23 Ultra ( Samsung ) foi o smartphone que teve o melhor desempenho de vendas no mercado global no primeiro trimestre de 2023. A pesquisa, feita pela consultoria Canalys, divulgada nesta segunda-feira (29), ainda revelou que os celulares mais avançados tiveram 4,7% de aumento na participação de mercado — na comparação com o mesmo período do ano passado.

Apesar do bom resultado no segmento de dispositivos equipados com Android, na categoria geral, que inclui celulares com iOS, o modelo mais caro da sul-coreana ficou atrás de três celulares da linha iPhone 14 e da versão tradicional do iPhone 13.

Dos 15 modelos topos de linha mais vendidos, oito são equipados com Android — dos quais seis são modelos da Samsung. O Galaxy S23 Ultra, que é a variante mais avançada da geração, ficou acima do Galaxy S23 tradicional. O Xiaomi 13 ficou na 13ª posição no ranking, que levou em consideração apenas os dispositivos que custam a partir de U$ 500 (ou R$ 2.530, em conversão direta). O celular dobrável da Samsung Galaxy Z Flip 4 também teve destaque, figurando na décima posição.

Desempenho da série Galaxy S23 foi melhor

A linha Galaxy S23 vendeu mais que a série Galaxy S22. De acordo com a Samsung, o volume de remessas da última geração da companhia para varejistas foi até 70% maior durante o primeiro mês, em comparação com o mesmo período do ano passado, quando a empresa anunciou o Galaxy S22. O resultado é referente aos principais mercados da América Latina — incluindo México e Brasil.

