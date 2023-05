Galaxy Z Flip 3 recebe pacote de segurança de maio

O pacote de segurança do Galaxy Z Flip 3 chegou a mais um país: os Estados Unidos. Usuários poderão baixar a atualização, que traz as correções e proteções mais recentes, finalizadas pelo Google em maio de 2023. O update já estava disponível para clientes no Brasil e outros países da América Latina desde a semana passada.

O pacote de segurança para o Galaxy Z Flip 3 está disponível sob o firmware com código F711U1TBS4FWD7 e visa corrigir 55 falhas na interface One UI, de moderado a crítico na escala de perigo. Além das vulnerabilidades comuns ao software da linha Galaxy, o download deve melhorar a estabilidade geral do aparelho e corrigir alguns bugs.

Para saber se o seu smartphone já está apto para receber a atualização, toque no aplicativo de “Configurações” e abra a guia “Atualização de software”. Em seguida, basta selecionar a opção “Baixar e instalar” e continuar em frente com as instruções que aparecerem na tela.

O Samsung Galaxy Z Flip 3 chegou ao Brasil em setembro de 2021 pelo preço de lançamento a partir de R$ 6.999, nas cores preto, verde ou violeta. O aparelho tem uma tela do tipo Dynamic AMOLED Dinâmico 2X de 6,7 polegadas, quando está aberto, com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz, além de uma tela externa de 1,9 polegadas Super AMOLED, com ficha técnica mais simples.

O dispositivo possui processador Snapdragon 888 5G da Qualcomm com oito núcleos, 8 GB de memória RAM e opções de armazenamento entre 128 GB e 256 GB. Para completar a sua ficha técnica, ele tem bateria de 3.300 mAh e conjunto principal de câmera formado por um sensor de 12 megapixels e um ultrawide também de 12 MP. Sua câmera frontal possui 10 MP.

Com informações de Sammy Fans

