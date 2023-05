Galaxy Z Flip 5: novo dobrável da Samsung pode chegar antes do esperado

Assim, ao apresentar Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5 com antecedência, a fabricante pode ganhar fôlego na disputa com rivais, em especial a Apple. Na mira da Samsung, a gigante de Cupertino costuma lançar suas novidades um mês após o anúncio dos dobráveis, em setembro — o que pode soar como uma desvantagem para a visibilidade dos dispositivos sul-coreanos.

As especificações dos dobráveis também devem chegar otimizadas, a fim de destacar os aparelhos entre os concorrentes. No caso do Galaxy Z Flip 5, espera-se que ele amplie a tela externa para até 3,5 polegadas, uma expansão de mais de 60% em relação ao display atual. Há quem vislumbre, ainda, a possibilidade de um notch interativo, assim como na Dynamic Island do iPhone 14 Pro.