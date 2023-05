Glee: O Preço da Fama estreia nesta sexta; saiba o que esperar

Por conta disso, a série documental aborda os bastidores de Glee e a vida do elenco dentro e fora do set de filmagem. Por meio de entrevistas exclusivas com parentes e amigos do cast, profissionais da produção e jornalistas que cobriram a série na época, Glee: O Preço da Fama revela a dura realidade do projeto. A série documental trata, por exemplo, das repercussões negativas do elenco na imprensa e das tragédias fatais, destacando as mortes de três grandes nomes do seriado: Cory Monteith, Mark Salling e Naya Rivera.