Golpe do IRPF usa e-mail falso da Receita Federal para roubar dados

Criminosos estão se passando pela Receita Federal para roubar dados pessoais e financeiros dos contribuintes. Por meio do endereço falso receita@gov.br, os golpistas enviam mensagens de e-mail alegando que há erros nas informações da declaração do Imposto de Renda 2023 e afirmando que os contribuintes devem corrigi-los até 31 de maio, prazo limite para a entrega do documento, para não cair na malha fina. Os usuários, então, são orientados a clicar em um link malicioso e baixar um arquivo em PDF com supostas informações sobre a retenção das declarações.

Ao acessar links suspeitos ou fazer downloads de origem duvidosa, há risco de expor dados pessoais, fiscais ou financeiros aos criminosos. Além disso, os contribuintes também podem ser vítimas de programas que causam danos aos dispositivos ou capturam dados confidenciais. Portanto, é importante nunca clicar em links ou anexos duvidosos. A seguir, o TechTudo explica como reconhecer a ação dos golpistas e se proteger do golpe do Imposto de Renda.

Como saber se o e-mail da Receita Federal é verdadeiro?

Ao receber o contato dos golpistas, os contribuintes podem ficar na dúvida se o e-mail receita@gov.br existe, mas, na verdade, trata-se de uma fraude. A Receita Federal não envia e-mails ou mensagens de texto solicitando correções na declaração do Imposto de Renda. Além disso, o atendimento por e-mail da instituição conta com endereços específicos para cada unidade federativa do Brasil. Os e-mails podem ser consultados no site "https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento/atendimento-email".

É importante lembrar que a comunicação oficial da instituição ocorre principalmente por meio de cartas (enviadas ao endereço informado pelo contribuinte na última declaração), do site oficial e do Portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte), com acesso seguro por meio da conta Gov.br ou de certificado digital.

Como descobrir se há erros na declaração do Imposto de Renda?

A Receita Federal compara as declarações enviadas pelos contribuintes com os dados fornecidos por outras empresas e instituições financeiras para checar a veracidade das informações. Quando alguma discrepância é identificada nesse análise, os informes do IR passam por uma análise mais detalhada, conhecida como malha fiscal ou malha fina.

Para saber se esse é o seu caso, acesse o e-CAC (https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/Login) e clique na opção "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)". Em seguida, selecione a aba "Processamento" e, depois, o item "Pendências de Malha". Lá é possível checar o status do processo e verificar o motivo das retenções.

Para corrigir o problema, há a opção de retificar a declaração. O procedimento é necessário para regularizar a situação junto à Receita Federal e garantir o recebimento da restituição do Imposto de Renda.

Com informações de Receita Federal.

