Google anuncia novidades para carros conectados com Android

O Google apresentou uma série de novidades para o Android Automotive OS, software da empresa para carros smart, durante o Google I/O 2023, evento anual para desenvolvedores realizado na quarta-feira (10). A atualização do sistema chegará aos veículos conectados para facilitar o acesso a múltiplos displays ao mesmo tempo. A empresa anunciou o lançamento de uma versão do software de videoconferência Zoom para carros, assim como algumas funções voltadas ao entretenimento, como um aplicativo do YouTube e jogos projetados para veículos.

No evento, o Google revelou que a opção para o download do YouTube estará disponível na Google Play Store de veículos das marcas Polestar e Volvo já nas próximas semanas. A empresa também destacou que outras montadoras receberão o aplicativo em breve, dependendo apenas da atualização de seus respectivos softwares. O YouTube se junta a uma lista de outras aplicações de streaming e vídeo disponíveis, como Tubi e Epix Now.

Google apresenta novidades para carros smart com o Android Automotive OS 14 — Foto: Divulgação/Google

Ainda no campo do entretenimento, a empresa anunciou que usuários que possuem carros com o Google integrado também poderão jogar games do GameSnacks. A coleção de minijogos conta com títulos como Solitaire, Beach Buggy Racing e Meu Talking Tom: Amigos.

Os carros com Google integrado também contarão com ferramentas de videoconferência como Zoom, Microsoft Teams e Cisco Webex em um futuro próximo. Inicialmente, este recurso permitirá apenas que os usuários participem por áudio, uma vez que a maioria dos veículos hoje ainda não possui câmeras na cabine que possam gravar motoristas e passageiros em videoconferência.

Após um breve período de exclusividade para alguns carros da Renault e Polestar, o Waze agora estará disponível para todos os carros com sistema Google integrado. De acordo com o Google, o aplicativo contará com suporte da estação de carregamento de carros elétricos. Com a atualização, os motoristas poderão confirmar informações sobre os "postos" como tipos de plugue e horário de funcionamento antes de dirigirem até o local.

A empresa também revelou que desenvolvedores poderão criar aplicativos com o objetivo de melhor integrar o sistema Android for Cars com outros dispositivos de casas conectadas. Espera-se, por exemplo, que seja mais fácil trazer aplicativos de tablet para carros por meio da Google Play Store. Como o Google Voice Assistant é integrado, os desenvolvedores terão a opção de adicionar integrações do Google Assistente em seus apps para facilitar mais interações sem usar as mãos.

Atualmente, o Android for Cars está presente em veículos de duas maneiras: o Android Auto, um software que permite o acesso aos serviços do Google em veículos a partir de um smartphone, e o Android Automotive OS, que funciona em carros que têm o Google integrado diretamente. Durante Google I/O 2023 , a empresa revelou que o Android Auto estará disponível em cerca de 200 milhões de veículos até o final do ano e disse esperar que o número de carros com Google integrado dobre no período.