Google I/O 2023 vai anunciar o Android 14? O que esperar do evento hoje

O Google I/O 2023, conferência anual de desenvolvedores do Google, acontece nesta quarta-feira (10), a partir das 14h no horário de Brasília. Diferente de suas versões anteriores, o evento acontecerá em um único dia, em que a empresa apresentará todas as suas principais novidades para a marca. Entre elas, são esperados o anúncio do novo Android 14 e também lançamentos de produtos como o Google Pixel 7a e o Pixel Fold. Outra expectativa para o evento é a liberação oficial do Bard , inteligência artificial da Google - que, atualmente, está em fase de testes nos Estados Unidos e Canadá .

A conferência de 2023 será em formato híbrido, com transmissão ao vivo pelo YouTube e público seleto no Anfiteatro Shoreline, em Mountain View, Califórnia (EUA). Nas linhas a seguir, você confere como assistir ao evento e o que esperar do Google I/O 2023.

Como assistir ao Google I/O 2023?

O Google I/O é o evento anual da empresa voltado para programadores e desenvolvedores. Nele, uma série de novidades relacionadas aos serviços Google são divulgadas, como atualizações de sistemas operacionais e lançamento de produtos. Realizado nos Estados Unidos, pode ser acompanhada ao vivo pelo site oficial, em "https://io.google/2023/intl/pt/", ou ainda pelo YouTube, no canal do Google, em "https://www.youtube.com/watch?v=cNfINi5CNbY".

A palestra principal será disponibilizada no YouTube, sem a necessidade de inscrição para o evento. Porém, os usuários que desejam participar de todas as conferências devem se inscrever. Para isso, acesse o site e, em seguida, clique em “Inscreva-se” e faça login com sua conta do Google. Na página seguinte, preencha um rápido cadastro com informações pessoais, aceite os termos e clique em “Inscreva-se” para finalizar o processo.

O que esperar do Google I/O 2023?

O novo Android 14

O Android 14 e seus novos recursos devem ser oficialmente anunciados no evento de hoje. No momento, uma versão Beta do novo sistema operacional está disponível, o que permitiu que os usuários tivessem uma prévia do que está por vir. No Google I/O 2023, mais informações sobre atualizações, aprimoramentos e novas funções serão divulgadas.

As novidades esperadas do Android 14 incluem o uso de aplicativos em contas diferentes, novas opções para o seletor de fotos, reformulação do app Health Connect, expansão do suporte ao controlador de jogos e mais. Confira alguns rumores aqui.

Lançamentos de hardware

Também são esperadas grandes novidades de hardware na conferência do Google. Uma das principais é o Google Pixel Tablet, o novo tablet da empresa. Devido ao vazamento de grande parte das especificações do dispositivo, muitos acreditam que ele será apresentado oficialmente no Google I/O 2023. Algumas das características são uma tela de 10,9 polegadas, chipset Tensor e 3 cores disponíveis.

O Pixel 7a, novo telefone acessível do Google, também deve ser apresentado hoje. Há a possibilidade de uma taxa de atualização de 90 Hz, câmera de 60MP, carregamento sem fio e desbloqueio facial. Os vazamentos sugerem que o aparelho será muito semelhante ao Pixel 7.

Outra possível novidade é o telefone dobrável Pixel Fold. Os rumores sobre o seu lançamento ganharam força depois que o aparelho passou pelo processo de certificação da Federal Communications Commission (FCC - ou "Comissão Federal das Comunicações", em tradução direta), o que geralmente ocorre pouco antes de sua disponibilização oficial.

Esse dispositivo revela uma tela maior ao ser aberto, semelhante ao Galaxy Z Fold 4. Outra expectativa para hoje é o anúncio do Pixel 8. Vale lembrar, porém, que os celulares Pixel não são vendidos no Brasil.

Lançamento oficial do Bard

A inteligência artificial do Google, o Bard, pode ser lançado oficialmente hoje pela gigante do mundo tech. A tecnologia, anunciada em fevereiro deste ano, foi liberada para testadores Beta no Reino Unido e Estados Unidos em março de 2023, e, hoje, a empresa tem trabalhado em melhorias após algumas falhas nos testes iniciais.

Além disso, o Google pode usar a conferência para revelar outras ferramentas que utilizam inteligência artificial, como um app de criação e edição de imagens, ferramenta de vídeos baseadas em IA e um app de criação de papel de parede para o Google Pixel. Além disso, também se destacam o app Maya, que deve permitir visualizar sapatos em 3D e o recurso Shopping Try-on, que deve ajudar o usuário a experimentar roupas usando uma tecnologia de tela verde.

