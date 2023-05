Google libera Bard sem lista de espera e promete português 'em breve'

O Google anunciou, nesta quarta-feira (10), o fim da lista de espera em cerca de 180 países para o Google Bard — inteligência artificial da empresa similar ao ChatGPT . Também foi revelado o desenvolvimento de mais de 40 idiomas para a IA, incluindo o português e o espanhol, além de melhorias na integração com o Google Workspace e parcerias com empresas como Spotify , Adobe e TripAdvisor .

As novidades foram apresentadas durante o Google I/O 2023, evento da empresa que anuncia diversas novidades entre software e hardware. O anúncio mais aguardado da conferência é o Android 14, próximo sistema operacional móvel da gigante tecnológica para smartphones. Também deve ser apresentado o celular Pixel Fold. Veja a seguir os principais anúncios relacionados ao Google Bard.

2 de 2 Google Bard terá suporte a mais de 40 idiomas 'em breve' — Foto: Reprodução/YouTube Google Bard terá suporte a mais de 40 idiomas 'em breve' — Foto: Reprodução/YouTube

A principal novidade do Bard é o fim da lista de espera em mais de 180 de países de língua inglesa. Antes, a inteligência artificial "concorrente" do ChatGPT estava disponível sem lista apenas nos Estados Unidos e no Reino Unido. Além disso, o Bard já está disponível em outros dois idiomas: japonês e coreano. A promessa é de suporte a mais de 40 línguas em breve, incluindo português, espanhol, francês, alemão e italiano.

Foram anunciados avanços na integração da IA com ferramentas como Gmail, Google Docs e Google Planilhas . Será possível, por exemplo, exportar conteúdo gerado no Bard diretamente para um e-mail ou para uma planilha. Além disso, agora o Bard poderá ser usado em conjunto com o Google Maps. Segundo a empresa, uma das possibilidades será fazer perguntas mais elaboradas sobre determinados lugares.

Google Bard terá integração com Adobe Firefly — Foto: Divulgação/Google

Em relação a parcerias com terceiros, o Google citou empresas como Adobe e Spotify. Uma das novidades que mais chamou a atenção foi a possibilidade de pedir ao Bard a construção de uma imagem por meio do Adobe Firefly, ferramenta que gera elementos visuais com base em uma simples descrição, como "faça uma imagem de um unicórnio e um bolo em uma festa infantil".