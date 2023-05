Google revela Pixel Fold, o celular dobrável que se abre e vira tablet

O Google anunciou oficialmente o Pixel Fold para entrar de vez na disputa pelo mercado de celulares dobráveis, nesta quinta-feira (4), provando que os rumores eram verdadeiros. O aparelho deve ser apresentado para a imprensa somente na abertura do congresso corporativo Google I/O 2023, agendado para 10 de maio. Por enquanto, a empresa liberou apenas um vídeo teaser confirmando uma tela externa que ocupa todo o corpo do dispositivo e um formato de abertura igual ao Galaxy Z Fold 4 da Samsung . Nenhum outro detalhe técnico foi divulgado.

De acordo com os rumores levantados em abril pela CNBC, o Pixel Fold deve ter uma tela externa com 5,8 polegadas e uma tela interna com 7,6 polegadas quando estiver aberto, parecendo um tablet. No vídeo, é possível notar que a barra que comporta o conjunto de câmera é similar à linha Pixel.

2 de 2 O Google Pixel Fold aberto parece um tablet — Foto: Divulgação/Google O Google Pixel Fold aberto parece um tablet — Foto: Divulgação/Google

Outra especificidade apontada pelo rumor do mês passado diz respeito ao processador que pode ser utilizado no aparelho. Segundo a matéria, o Google pode trazer o seu próprio chip Tensor G2 no dobrável. Também não é possível especular sobre a quantidade de memória RAM que a companhia vai adotar, e nem mesmo o espaço do armazenamento interno.

Mesmo que não dê para ver no vídeo, também é possível esperar uma entrada USB-C na parte de baixo do aparelho, bem como partes em metal no acabamento, uma vez que trata-se de um produto premium. Por outro lado, o teaser comprova que o botão de energia e a saída dos alto-falantes estão localizados no topo.

A imprensa internacional acredita que o Pixel Fold pode ser lançado nos Estados Unidos por US$ 1,7 mil, ou cerca de R$ 8,5 mil pela cotação atual.

Vale lembrar que o Galaxy Z Fold 4 saiu por lá por US$ 1.799 e chegou no Brasil pelo preço de lançamento de R$ 12.799, porém, as chances do dispositivo do Google chegar por aqui são próximas de zero, uma vez que nenhum produto da linha Pixel desembarcou no país.