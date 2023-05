Greve na Uber e na 99 hoje: entenda a paralisação e veja reivindicações

Motoristas da Uber e da 99 entraram de greve em todo o Brasil nesta segunda-feira (15), o que fez com que os preços das corridas subissem hoje. As condições de trabalho oferecidas pelos apps são consideradas precárias pelos motoristas em paralisação. Entre as reivindicações, os profissionais pedem a diminuição da comissão retida pelas plataformas (que, em alguns casos, chega a 60% do valor das corridas), o aumento da taxa mínima de viagem de R$ 5,64 para R$ 10 e também reconhecimento facial obrigatório para todos os passageiros.

A greve dos motoristas de aplicativos teve início às 4h desta segunda-feira e está prevista para acabar às 4h de terça-feira (16). Nas próximas linhas, veja tudo o que se sabe sobre a paralisação e como ela afeta você, passageiro.

1 de 2 Motoristas de app estão de greve nesta segunda-feira (15); veja reivindicações e como isso afeta você — Foto: Divulgação/Pexels Motoristas de app estão de greve nesta segunda-feira (15); veja reivindicações e como isso afeta você — Foto: Divulgação/Pexels

Uber aceita cachorro no carro? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Por que motoristas do Uber e da 99 entraram em greve hoje? O que reivindicam?

Os motoristas de aplicativos como Uber e 99 iniciaram uma paralisação às 4h desta segunda-feira e alegam condições de trabalho precárias oferecidas pelas plataformas. A greve foi anunciada já na quarta-feira (10) e estima-se que teve adesão de pelo menos de 70% dos profissionais da categoria somente na cidade de São Paulo, de acordo com dados da Associação de Motoristas de Aplicativos de São Paulo (Amasp) e da Federação dos Motoristas por Aplicativos do Brasil (Fembrapp).

As reivindicações dizem respeito principalmente à remuneração e à segurança dos motoristas. São elas, por exemplo, a redução na comissão retida pelas plataformas - que, de acordo com alguns profissionais, pode chegar a 60% do valor -, o aumento na tarifa mínima das corridas (de R$ 5,64 para R$ 10) e a disponibilização de plano de saúde e seguro de vida para a categoria.

Os profissionais também pedem que o pagamento por quilômetro rodado passe a ser de R$ 2. Atualmente, não há valor mínimo pago por quilômetro no app. Ainda, os motoristas solicitam que seja obrigatório que todos os passageiros façam verificação por reconhecimento facial no app. Isso pode evitar assaltos e sequestros, segundo os grevistas.

2 de 2 Entenda os motivos da greve dos motoristas de aplicativo — Foto: Unsplash/Dan Gold Entenda os motivos da greve dos motoristas de aplicativo — Foto: Unsplash/Dan Gold

Como a paralisação dos motoristas de aplicativo afeta os passageiros?

Apesar da paralisação, ainda é possível pedir Uber ou 99, mas as corridas estão com valores muito mais altos. Isso acontece por causa da tarifa dinâmica desses aplicativos, que aumenta o preço das viagens de acordo com a lógica da demanda e oferta.

Falando de forma resumida, isso funciona assim: como há menos motoristas rodando hoje por causa da greve, mas a quantidade de corridas requisitadas manteve-se a mesma, o valor dessas viagens fica maior, já que há menos oferta e mais procura.

Além do valor mais caro, nos testes feitos por TechTudo, só foi possível conseguir um motorista da modalidade Black, que é a mais cara do Uber atualmente. Assim, o principal impacto que a paralisação tem para os usuários hoje é o aumento no preço das tarifas. O tempo de espera por corridas também pode ser maior por causa da menor quantidade de motoristas rodando hoje, mas, durante os testes, isso não aconteceu.

A longo prazo, caso as plataformas acatem às reivindicações dos profissionais, é possível que os impactos sejam outros. Porém, por enquanto, não há previsão de que isso aconteça.

Quando a greve do Uber e da 99 vai acabar?

O fim da paralisação dos motoristas de aplicativos está previsto para acontecer às 4h da manhã de terça-feira (16). Não se sabe ainda, porém, se haverá outra paralisação do tipo nos próximos dias.

O que dizem as empresas sobre o caso?

TechTudo entrou em contato com a Uber e a 99 para entender o posicionamento das plataformas sobre as manifestações e as reivindicações. Em resposta, a 99 disse ter adotado "soluções permanentes para incrementar os ganhos no app", como a Taxa Garantida, que mantém a taxa semanal do app em até 20%, e a Adicional Variável de Combustível, que concede um pagamento adicional sempre que o preço da gasolina aumenta.

A empresa também menciona o Kit Gás, 99Loc (para locação de veículos) e um centro de inovação criado pela 99 para "fortalecer o cuidado com o motorista e a redução de seus custos operacionais".

Já o posicionamento da Uber foi pela nota conjunta da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec), que diz respeitar " o direito de manifestação" e afirma que "as empresas associadas mantêm abertos seus canais de comunicação com os motoristas parceiros".