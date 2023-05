Hogwarts Legacy chega ao PS4 e Xbox One e atinge 15 milhões em vendas

Vale ressaltar que, segundo dados de vendas divulgados pela Warner Bros, o jogo de RPG atingiu a marca de 15 milhões de unidades vendidas e arrecadou mais de US$ 1 bilhão (em torno de R$ 5 bilhões) desde seu lançamento em 10 de fevereiro. Veja, a seguir, mais detalhes sobre.

1 de 2 Hogwarts Legacy chega ao PlayStation 4 e Xbox One e já conta com 15 milhões de unidades vendidas — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games Hogwarts Legacy chega ao PlayStation 4 e Xbox One e já conta com 15 milhões de unidades vendidas — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games

A maior parte das vendas de Hogwarts Legacy veio nas duas semanas iniciais, quando foram vendidas 12 milhões de unidades -- que, inclusive, o tornaram o maior lançamento já registrado pela Warner Bros. Games na sua história. Segundo o Chefe de Streaming e Jogos da empresa, JB Perrette, a chegada do jogo aos consoles PlayStation 4 (PS4) e Xbox One é considerada um passo importante, mas a empresa tem expectativas ainda maiores para a futura versão do Nintendo Switch, planejada para 25 de julho desse ano. Ele acredita que haja uma grande quantidade de fãs de Harry Potter na base instalada do console da Nintendo, especialmente no Japão.

Junto com as versões PlayStation 4 (PS4) e Xbox One, Hogwarts Legacy recebeu a primeira grande atualização em todas as plataformas, que trouxe mais de 500 pequenos consertos para o jogo. O update também adicionou suporte a um novo conjunto de cosméticos do Professor Ronen e um modo "Aracnofobia", que pode ser ligado nas opções de acessibilidade do game.

Ao ligar esta opção, as aranhas de Hogwarts Legacy se transformarão em bolhas com patins flutuantes no lugar das patas, e sem sons assustadores. Além disso, até mesmo as aranhas no cenário se tornarão invisíveis. A opção deverá ajudar fãs que têm medo dos aracnídeos a passar por partes cheias deles, como na Floresta Proibida.

2 de 2 Novo modo aracnofobia de Hogwarts Legacy torna o game mais confortável para pessoas com medo de aranhas — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games Novo modo aracnofobia de Hogwarts Legacy torna o game mais confortável para pessoas com medo de aranhas — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games

Hogwarts Legacy é um jogo de RPG em mundo aberto que se passa muitos anos antes dos eventos da saga Harry Potter. Ela acompanha um personagem original criado pelo jogador que se mostra em sintonia com um raro tipo de magia ancestral. Como um novo aluno da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, é possível frequentar aulas, aprender tudo sobre feitiços e poções, fazer amizades e mais.