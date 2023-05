Instagram fora do ar hoje: app apresenta instabilidade, segundo usuários

O Instagram está fora do ar neste domingo (21). De acordo com relatos feitos por usuários no Twitter, o aplicativo não atualiza o feed e, em alguns casos, as postagens que aparecem estão repetidas; o mesmo acontece com os stories. Dados do Google Trends, ferramenta que compila as principais buscas feitas no Google, indicam que, nas últimas quatro horas, houve aumento súbito nas pesquisas por termos como "problemas no Instagram" e "Instagram parou hoje".