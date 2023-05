Intel vai lançar chip voltado para inteligência artificial ainda em 2023

A promessa é que os novos chips poderão melhorar o desempenho do sistema com recursos de IA que normalmente são processados localmente (no computador), como reconhecimento de telemetria e processamento visual em videochamadas. Segundo a Intel, ao realizar o processamento de recursos de IA diretamente no processador do PC ou laptop, o usuário passa a ter mais privacidade e segurança, uma vez que não vai depender de processamento em nuvem para executar os recursos.