iPad deixado em hotel nos EUA vai parar na China; entenda o caso

A história de um iPad esquecido em um hotel em Las Vegas, nos Estados Unidos teve um desfecho inesperado e não muito feliz. O dispositivo da Apple foi localizado do outro lado do mundo, a mais de 12.000 km do local onde foi deixado. O caso foi contado por Chance Miller, editor-chefe do site especializado em tecnologia 9to5Mac e dono do tablet viajante. O protagonista da história é um iPad Pro de 11 polegadas, de terceira geração.

De acordo com Miller, a saga teve início em novembro do ano passado, quando ele decidiu fazer uma viagem até a cidade de Las Vegas para assistir a um show da cantora britânica Adele. Foi apenas durante o voo de volta, quando se preparava para ver um seriado, que percebeu que o iPad não estava guardado na mochila. O aparelho teria ficado no móvel de cabeceira da cama do hotel.

Ninguém sabia do paradeiro do iPad

De início, o dono do iPad não pareceu preocupado. O aplicativo Buscar da Apple acusava o endereço do hotel como sendo a última localização do tablet — que estava desligado e sem carga na bateria. Logo, Miller só ligou para o hotel no dia seguinte. No entanto, nem a recepção da rede nem o segurança com quem ele tinha contato sabiam onde estava o pertence do repórter. A informação era de que ninguém teria encontrado.

A partir daí, ele ativou as opções “Notificar Quando Encontrar” e “Marcar como Perdido”. Na prática, isto significa que Miller seria informado quando o iPad fosse ligado novamente e conectado ao Wi-Fi. No entanto, o aviso só chegou três meses depois com um e-mail da Apple que dizia “O Bloqueio de Ativação está solicitando sua senha".

Modelo foi parar em loja de reciclagem

De acordo com Miller, o novo endereço do iPad era na cidade de Oklahoma (EUA), em uma loja chamada BuyBack Solutions — que atua reciclando smartphones e tablets. Ao ligar no estabelecimento e explicar o caso, ele foi informado de que a loja “comprava eletrônico por kg” e que o hotel de Las Vegas onde o iPad foi deixado era um dos parceiros.

Foi então que o dono do dispositivo mandou um e-mail com informações sobre o produto — cor, número de série e tamanho. O funcionário disse que, com isso, a BuyBack Solutions tentaria encontrar o iPad para devolvê-lo. Mas não foi o que aconteceu.

Última parada: Hong Kong

Tanto o hotel em Las Vegas quanto a loja de reciclagem em Oklahoma mantiveram silêncio sobre o paradeiro do iPad. Um mês e meio depois veio a surpresa: o aplicativo Buscar apontou para a nova localização: Hong Kong, na China. Ao pesquisar o endereço na internet, Miller descobriu que o tablet foi parar em uma empresa de desmanche de dispositivos eletrônicos.

Miller acredita que, quando a BuyBack Solutions nos EUA descobriu que o iPad estava bloqueado, decidiu revendê-lo para outra empresa que se interessaria pelas peças do produto. Componentes como tela, carcaça, bateria, câmeras e até sensores têm considerável valor de revenda no mercado de reparo. A história não teve um final feliz. É provável que o tablet já tenha sido desmontado.

Até a data de conclusão desta matéria, o dono do equipamento não informou se tentou contato com as autoridade chinesas ou com a empresa de Hong Kong.