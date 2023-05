iPhone 11 ou iPhone 12? Saiba qual celular da Apple vale a pena em 2023

O iPhone 11 e o iPhone 12 ainda são bastante procurados pelos consumidores que desejam ou precisam manter-se no ecossistema Apple, mas não estão dispostos a investir o valor de um smartphone mais recente da marca. A Americanas explica as principais diferenças entre esses dois aparelhos e comenta se eles ainda são boas escolhas em celulares em 2023.

Relembre o iPhone 11

O iPhone 11 foi apresentado em 2019 e ainda pode ser encontrado em estoque na Americanas e em vendedores parceiros. Seu preço atual varia de R$ 2.800 a R$ 4 mil, dependendo do armazenamento (64, 128 ou 256 GB). Ele foi lançado com o iPhone 11 Pro e o 11 Pro Max, que são mais difíceis de encontrar nas lojas atualmente.

O iPhone 11 tem tela LCD de 6,1 polegadas, com resolução 1792 x 828 pixels, onde fica o notch com a câmera frontal de 12 MP e os sensores do Face ID.

Na parte de trás, fica o módulo com duas câmeras de 12 MP com Smart HDR, Modo Noite e Modo Retrato. A combinação com o processamento de imagens da Apple entrega fotos em alta qualidade, inclusive noturnas, e gravação de vídeo em 4K com estabilização óptica e digital.

O iPhone 11 vem equipado com o chip Apple A13 Bionic, fabricado em processo de 7 nanômetros de segunda geração, com quatro núcleos de CPU e Neural Engine de 8 núcleos.

Ainda hoje, esse celular consegue rodar praticamente todos os aplicativos disponíveis na App Store. Para games, pode ser preciso reduzir um pouco as opções gráficas. A bateria deve garantir um dia todo longe da tomada para o usuário médio, sem problemas.

A última versão do sistema operacional do iPhone, iOS 16, é compatível com o iPhone 11. Esse aparelho ainda deve ganhar updates de sistema e segurança por mais um ou dois anos.

Conheça o iPhone 12

O iPhone 12 foi lançado pela Apple em 2020, juntamente com o iPhone 12 Mini, o 12 Pro e o 12 Pro Max. A família ganhou novo design (que permanece até hoje, com o iPhone 14), com laterais retas, estilo industrial e estrutura de alumínio. É possível encontrar o iPhone 12 à venda com preços a partir de R$ 3.700.

A tela do iPhone 12 é o painel OLED Super Retina XDR Display com 6,1 polegadas e 2532 x 1170 pixels de resolução. Na tela, fica o notch com sensor de identificação facial e a câmera frontal de 12 MP e abertura f/2.2.

Na traseira, o sistema de câmera tem dois sensores, Wide com abertura de f/1.6 e UltraWide com abertura de f/2.4, ambos com 12 MP. A lente Wide tem sete elementos e sensor fotográfico maior, para captar mais luz e detalhes.

Segundo a Apple, o aparelho apresenta uma melhora de 27% no desempenho fotográfico, na comparação com o modelo anterior. Ele consegue gravar vídeo em 4K a 60 fps ou com HDR e Dolby Vision até 4K a 30 quadros por segundo.

O iPhone 12 também está disponível com armazenamento de 64 GB, 128 GB ou 256 GB e a bateria garante até 15 horas de reprodução de vídeo. Sobre o sistema operacional e segurança, essa linha da Apple deve estar coberta por mais três anos, pelo menos.

Qual é a melhor escolha, iPhone 11 ou iPhone 12?

A decisão entre um iPhone 11 e um iPhone 12 depende do investimento que o consumidor deseja fazer, pois há uma razoável diferença de preço entre os dois modelos.

Além disso, o iPhone 12 ainda está entre os aparelhos atualmente produzidos e comercializados pela Apple (juntamente com o iPhone 13 e 13 Mini, a linha iPhone 14 e o iPhone SE de 2022), enquanto as unidades de iPhone 11 disponíveis são estoque de varejistas e revendedores.

O iPhone 12 tem o design mais recente, melhor tela e melhor desempenho geral, além de conectividade com o 5G. Porém, o salto em performance e nas câmeras não foi tão grande entre essas duas gerações, o que coloca o iPhone 11 como um competidor muito eficiente contra aparelhos intermediários de outras marcas.