iPhone 14 decepciona fãs e quebra tradição de longa data da Apple

Para chegar ao resultado da pesquisa, a PerfectRec levou em consideração mais de 669 mil avaliações de usuários de iPhone nos últimos 13 anos, a partir do iPhone 4, lançado em 2010. Segundo o site, a queda do iPhone 14 pode ser explicada pela adoção do processador A15 Bionic, o mesmo visto no iPhone 13. Outra explicação plausível é o fato do novo modelo não ter significativas mudanças de hardware e design, por exemplo (confira aqui o comparativo de iPhone 14 vs iPhone 13).