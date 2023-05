iPhone 16 Pro deve ganhar tela maior e lente periscópica

Enquanto a Apple se prepara para lançar o iPhone 15 em setembro, especulações sobre o iPhone 16 Pro já começaram a surgir. Desta vez, o analista Ming-Chi Kuo, conhecido por antecipar detalhes sobre lançamentos emblemáticos do mercado, afirma que o iPhone 16 Pro e o iPhone 16 Pro Max (previstos para setembro de 2024) ganharão, respectivamente, telas de 6,3 e 6,7 polegadas. Além disso, o modelo Pro “regular” também adotará uma câmera periscópica, recurso que só deve estar presente este ano no iPhone 15 Pro Max . A novidade é considerada o maior avanço em oito anos na câmera do smartphone .

Hoje, o iPhone 14 e o iPhone 14 Pro contam com 6,1 polegadas de tamanho de tela. Enquanto isso, iPhone 14 Plus e o iPhone 14 Pro Max são maiores, com painel de 6,7 polegadas. Já com relação à série iPhone 15, a expectativa é de que as variantes da linha sigam as mesmas proporções adotadas hoje: 6,1 e 6,7 polegadas.

1 de 1 iPhone 14 Pro é o modelo atual da linha premium da Apple — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 14 Pro é o modelo atual da linha premium da Apple — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Linha iPhone 16 com telas maiores

Caso a informação de Kuo esteja correta, isto significa que os novos tamanhos da linha iPhone 16 serão: 6,1 polegadas (modelo “normal”), 6,3 polegadas (variante Pro) e 6,9 polegadas (versão Pro Max) — representando um aumento aproximado de 0,2 polegada em relação ao padrão adotado hoje.

As mudanças não são totalmente inéditas. No início da semana passada, o analista Ross Young já tinha afirmado ao site especializado MacRumors que as dimensões do iPhone 16 e do iPhone 16 Pro mudariam. Segundo Kuo, o tamanho maior de tela dos celulares permitirá que a Apple insira a câmera periscópica também no iPhone 16 Pro “normal” — em vez de limitar o recurso apenas ao modelo Pro Max, como deve fazer com a linha iPhone 15.

A futura lente periscópica do iPhone

O suposto novo sensor de câmera do iPhone 16 Pro deve funcionar de forma diferente da atual lente telefoto usada nos iPhones atuais. A expectativa é que a Apple utilize uma tecnologia conhecida como “câmera dobrada”, que se baseia no uso de prismas para refletir a luz. Nes5e tipo de estrutura, as lentes são ligeiramente mais espaçadas que o convencional.

Q característica descrita acima tem o potencial de oferecer, ao conjunto, a capacidade de captar imagens de alta qualidade com zoom poderoso. De acordo com Kuo, espera-se que o sistema ofereça ao iPhone 15 Pro zoom ótico de 5x a 6x. Atualmente, o iPhone 14 Pro suporta zoom máximo ótico de até 3x.