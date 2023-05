iPhone: iOS 17 terá função que 'recria' a sua voz; entenda o recurso

O iOS 17 vai adicionar novas funções de acessibilidade ao iPhone , anunciou a Apple nesta quarta-feira (16). As novidades incluem o "Personal Voice" ("voz pessoal", em tradução livre), um recurso inédito que usa amostras de áudios para recriar a sua voz em 15 minutos, e o "Live Speech" (ou "discurso ao vivo"), que "fala" textos por você durante ligações de maneira rápida. Vale lembrar que o novo iOS deve ser anunciado oficialmente em junho , na conferência anual da Apple, a WWDC 2023. Nas linhas a seguir, saiba tudo sobre os novos recursos de acessibilidade do iOS 17.

1 de 2 iPhone: entenda como funcionarão os novos recursos de acessibilidade do iOS 17 — Foto: Laura Storino/TechTudo iPhone: entenda como funcionarão os novos recursos de acessibilidade do iOS 17 — Foto: Laura Storino/TechTudo

📝 Shein: o que significa a garantia de frete R$ 0,00? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

O recurso de Personal Voice do iOS 17 é um dos que mais chamam atenção entre as novidades em acessibilidade do iPhone. A função "recria" a voz do usuário a partir de 15 minutos de áudios gravados, e poderá ser usada, a princípio, em ligações de voz e chamadas no FaceTime. A ideia, segundo o que foi divulgado pela Apple hoje, é de que seja usada por pessoas que possam eventualmente perder a habilidade de falar - como quem sofre de esclerose lateral amiotrófica, por exemplo.

Mas como funciona o Personal Voice do iOS 17? O funcionamento do recurso é, de certo modo, bem simples: na hora de ativar a função, o usuário precisa reproduzir, em áudio, vários comandos de texto até somar 15 minutos de áudio gravado. Então, a partir dessas amostras, o iOS recria a voz da pessoa usando aprendizagem de máquina. Também será possível guardar frases comumente usadas, como "Como vai?", por exemplo, para usar em ligações.

A voz pessoal do iOS 17 também poderá ser usada junto com o "Live Speech", outro recurso em acessibilidade anunciado pela Apple nesta segunda-feira. A novidade "fala" frases digitadas pelo usuário, e é também voltada para pessoas que tenham dificuldades na fala. Quando utilizada com a voz pessoal, a função reproduz os textos na voz do usuário.

2 de 2 Novidades em acessibilidade do iOS 17: entenda os novos recursos — Foto: Divulgação/Apple Novidades em acessibilidade do iOS 17: entenda os novos recursos — Foto: Divulgação/Apple

Outro recurso de acessibilidade que chegará ao iPhone a partir do iOS 17 é o "Point and Speak" ("aponte e fale", em tradução direta) do Modo de Detecção. Voltada para usuários que sejam cegos ou tenham baixa visão, a novidade funcionará assim: ao identificar um objeto ou texto, bastará apontar a câmera do celular para o item em questão para o celular, então, descrever o que é.

Por fim, recursos como o controle por voz e o VoiceOver, além da mudança no tamanho de texto, também serão otimizados para o iOS 17.

Com informações de Apple

Veja ainda: Como liberar espaço no celular de forma rápida