iPhone supera Galaxy na satisfação dos usuários, aponta pesquisa

Desta vez, a Apple teve salto de um ponto percentual, enquanto a concorrente sul-coreana manteve o mesmo resultado obtido no período anterior. A pesquisa também apresentou o índice de satisfação por marca apenas de dispositivos compatíveis com internet 5G. Neste recorte, Samsung e Apple tiveram a mesma pontuação. Foram levados em consideração a experiência do usuário em itens como qualidade de áudio e vídeo, design do dispositivo, tempo de bateria e o quão intuitiva é a navegação.

2 de 2 Samsung manteve mesmo grau de satisfação dos clientes em 2023, mas foi passada pela Apple — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Samsung manteve mesmo grau de satisfação dos clientes em 2023, mas foi passada pela Apple — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Veja marcas de smartphones com clientes mais satisfeitos

A pesquisa teve a participação de 15.881 entrevistados, que responderam a perguntas sobre a experiência de uso e o grau de satisfação com as maiores companhias dos Estados Unidos — ou seja, aquelas que detêm a maior fatia do mercado. Marcas como Xiaomi, por exemplo, não foram detalhadas e aparecem dentro da seção “outras”.

Índice de satisfação dos donos de smartphones nos EUA Companhia 2022 2023 Celulares/Geral 79% 79% Apple 80% 81% Samsung 80% 80% Google 77% 78% Motorola 77% 75% Outras 74% 71%

Google e Motorola compuseram a lista de fabricantes analisadas pelo grupo, mas tiveram desempenhos diferentes. Enquanto o Google conseguiu aumentar em 1% a taxa de satisfação entre os consumidores, a Motorola regrediu: a marca que pertence à Lenovo tinha 77% em 2022 (tal qual o Google na época), mas apareceu em 2023 com 75% — queda de dois pontos percentuais.

Donos de smartphones 5G são os mais satisfeitos

Os dados também revelaram que aqueles que possuem um smartphone 5G estão mais satisfeitos do que aqueles que têm modelos compatíveis apenas com internet 4G. Apple e Samsung apareceram com o mesmo grau de satisfação (81%) quando o assunto é a internet de última geração. Enquanto isso, donos de iPhones apenas 4G estão mais satisfeitos com seus aparelhos (78%) do que proprietários de smartphones Galaxy que só suportam 4G (74%). Foi esta diferença que puxou a média geral da Apple e colocou a empresa americana na liderança da lista.

Índice de satisfação dos donos de smartphones com e sem 5G nos EUA Companhia Modelos com 5G Modelos sem 5G Celulares/Geral 80% 72% Apple 81% 78% Samsung 81% 74% Google 80% não analisado Motorola 76% 72% Outras 74% 68%