Itaú Cultural Play oferece catálogo grátis de filmes e séries brasileiros

O Itaú Cultural Play é um serviço de streaming gratuito lançado em 2022, que oferece um catálogo com mais de 500 produções brasileiras. De filmes clássicos do cineasta Glauber Rocha a documentários, séries e curtas, a plataforma tem novos lançamentos a cada 15 dias. O serviço pode ser acessado pelo navegador ou através do aplicativo para celular Android ou iPhone ( iOS ).

Em parceria com festivais de cinema, a programação do Itaú Cultural Play tem obras de várias regiões do Brasil, e oferece espaço para a diversidade com curadorias, como a "Todos os Gêneros", que apresenta produções LGBTQIAP+. Se você quer saber mais sobre a plataforma, confira mais detalhes a seguir.

1 de 3 O app do Itaú Cultural Play pode ser encontrado no Google Play Store e App Store — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo O app do Itaú Cultural Play pode ser encontrado no Google Play Store e App Store — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo

O que é o Itaú Cultural Play?

Com mais de 30 anos de atuação, o Itaú Cultural é uma organização que tem como objetivo incentivar a pesquisa, a produção de conteúdo e a democratização das manifestações artístico-intelectuais brasileiras. Com uma programação nos espaços presenciais em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, a instituição precisou se reinventar com a pandemia, e a ideia de distribuir as produções no mundo digital começou a ganhar forma. Com isso, em junho do ano passado, o Itaú Cultural Play foi lançado oficialmente.

Próximo de fazer um ano no segmento do streaming, o serviço tem como o seu maior objetivo e, também desafio, formar público em torno do audiovisual brasileiro. Uma de suas metas é ter conteúdos, sejam eles filmes, curtas ou séries, de cada estado do país. "Queremos representar toda diversidade e pluralidade das produções audiovisuais brasileiras”, disse André Furtado, gerente do núcleo audiovisual da organização.

Catálogo

2 de 3 O Itaú Cultural Play tem como maior objetivo difundir a diversidade cinematográfica brasileira — Foto: Reprodução/Itaú Cultural O Itaú Cultural Play tem como maior objetivo difundir a diversidade cinematográfica brasileira — Foto: Reprodução/Itaú Cultural

A plataforma possui conteúdo totalmente nacional e traz desde obras clássicas, como o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, do cineasta Glauber Rocha, a animações renomadas, como O Menino e o Mundo, indicada ao Oscar de melhor filme de animação em 2016. Compõem também a lista de títulos disponíveis o documentário Fevereiros, sobre o ano em que Maria Bethânia foi homenageada pela Escola de Samba Mangueira, e a adaptação do livro de Clarice Lispector, A Hora da Estrela.

No entanto, o usuário também pode navegar entre categorias como animações, clássicos, séries, bem como seleções específicas de festivais. Uma das maneiras que a plataforma seleciona conteúdos é através de parcerias com mostras de cinema. Por exemplo, em março, o streaming foi parceiro institucional do 16° Festival de Visões Periféricas, no Rio de Janeiro, e disponibilizou as produções.

Por isso, se o novo assinante da plataforma não sabe por onde começar, André faz uma recomendação: “eu indico as curadorias dos festivais. É uma janela que talvez não vai estar disponível em outro lugar a curto prazo”. Ele explica que, com o fim desses eventos, muitos filmes não têm lugar para serem exibidos. André destaca que uma das missões do Itaú Cultural Play é “apoiar os ‘sem-telas’ e nós queremos falar para as pessoas que temos interesse nesses materiais”.

3 de 3 A Grande Vedete faz parte de uma mostra da atriz Dercy Gonçalves, disponível a partir desta sexta-feira (12) na plataforma — Foto: Divulgação/Itaú Cultural Play A Grande Vedete faz parte de uma mostra da atriz Dercy Gonçalves, disponível a partir desta sexta-feira (12) na plataforma — Foto: Divulgação/Itaú Cultural Play

Outra forma de enriquecer o catálogo, além de falar com os principais distribuidores do mercado, são as curadorias exclusivas, que tem como principal característica a diversidade brasileira. Alguns exemplos que estão na plataforma são "Todos os Gêneros", que exibe produções LGBTQIAP+, e "Despertar Afrofuturista", com obras que reimaginam novos mundos a partir da experiência da diáspora africana.

Como usar e onde assistir

Para ter acesso ao catálogo do Itaú Cultural Play, é necessário entrar na plataforma pelo navegador, no endereço www.itauculturalplay.com.br, ou através do aplicativo para celular Android ou iPhone (iOS). Em seguida, vá em "Criar Conta" no canto superior direito, insira os dados pedidos como nome, e-mail e data de nascimento, e logo após crie a senha que vai permitir seu acesso ao streaming. Depois é só aceitar os termos da "Política de privacidade", clicar em "criar conta" e seu login está pronto.

O usuário pode notar certa lentidão para navegar de primeira nas páginas, que parecem não corresponder ao volume de conteúdo disponível. No entanto, a experiência vale a pena pelo catálogo extenso e cheio de raridades do cinema brasileiro. Além disso, vale lembrar que as obras estão disponíveis gratuitamente.