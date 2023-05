JBL lança novo headphone sem fio sucessor do Tune 510BT

Outra novidade do headphone está no seu Bluetooth, que agora é equipado com a versão 5.3. Com isso, a conexão promete ser muito mais estável e com menos delay — isso, claro, se o dispositivo reprodutor também utilizar essa versão. Fora isso, o headphone de entrada ainda é compatível com o app JBL Headphones, que permite equalizar o som de acordo com sua preferência, dentre outros recursos.