Layers of Fear: veja lançamento, gameplay e requisitos do jogo de terror

Para entregar gráficos de ponta, o jogo promete suporte à resolução 4K, efeitos de Ray Tracing e HDR. Por esse motivo, ele exige uma máquina bastante potente para rodar nas configurações máximas. A seguir, o TechTudo traz detalhes de gameplay e requisitos para jogar Layers of Fear. Confira:

Layers of Fear traz três histórias focadas em artistas obcecados pelas suas criações

História

Em Layers of Fear, os jogadores mergulham em três histórias distintas: Pintor, Ator e Escritora. A trama gira em torno de artistas escravizados pelas suas próprias obsessões, transitando constantemente entre a sanidade e a loucura. Segundo a desenvolvedora, tudo será contado de uma forma expandida e imprevisível, até mesmo para aqueles que já experienciaram os títulos originais.

Outro destaques é a nova história The Final Note, que coloca os jogadores no controle da esposa do pintor do primeiro jogo. No decorrer da história, ela acaba enlouquecendo enquanto tenta desvendar o paradeiro da sua família. Com isso, a Bloober Team espera dar uma nova perspectiva sobre a tragédia e amarrar melhor os acontecimentos da franquia.

Gameplay

Layers of Fear traz uma gameplay em primeira pessoa, bastante semelhante a de outros jogos populares como Amnesia e Outlast. Isso serve para deixar o terror muito mais próximo do jogador, como se estivesse vivendo os horrores da narrativa. Vale frisar, no entanto, que o game não deixa o usuário indefeso o tempo todo para lidar com as assombrações pelo caminho.

O jogo também traz bastante exploração e resolução de quebra-cabeças, que devem ser resolvidos sempre com um perigo à espreita. Há, ainda, muitos itens coletáveis com os quais é possível interagir para dar mais contexto à história. Tudo isso está alinhado a gráficos extremamente realistas e que buscam ser referência entre os jogos do gênero.

Graças à Unreal Engine 5, o jogo promete fazer uso de efeitos de iluminação de altíssima qualidade, incluindo Ray Tracing e também o Lumen, que é o novo sistema de iluminação dinâmica e reflexos pensado para consoles de nova geração. Todas essas tecnologias devem proporcionar uma nova sensação de desconforto em ambientes claustrofóbicos e que estão sempre em transformação.

Vale lembrar que o jogo já tem uma demonstração disponível na plataforma Steam, somente para PC. A prévia permite explorar um pouco dos três capítulos da versão completa, além de vislumbrar os visuais e algumas das assombrações. No entanto, é preciso se apressar: a versão de testes fica disponível para download apenas até 22 de maio.

Requisitos mínimos e recomendados

Embora Layers of Fear tenha o realismo como uma das suas principais bandeiras, é possível rodar o jogo em máquinas mais modestas. As configurações mínimas, por exemplo, exigem apenas uma NVIDIA GTX 1060 ou equivalente, além de um Intel Core i5 4690 e 8 GB de RAM.

Já aqueles que quiserem rodar o jogo em resolução 4K, com Ray Tracing ligado, devem se preparar, pois Layers of Fear será bastante exigente. Confira os requisitos mínimos e recomendados a seguir:

Layers of Fear: requisitos mínimos e recomendados Requisitos mínimos Requisitos recomendados Processador Intel Core i5 4690 ou AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i7 8700K ou AMD Ryzen 5 3600 Memória 8 GB RAM 12 GB RAM Placa de vídeo NVIDIA GTX 1060 3 GB ou AMD RX 580 4 GB NVIDIA GTX 1070 8 GB ou equivalente Sistema operacional Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit DirectX Versão 12 Versão 12 Armazenamento 20 GB 20 GB

Layers of Fear: requisitos para resolução 4K Requisitos máximos (4K + Ray Tracing) Processador Intel Core i7 9700K ou AMD Ryzen 7 3700X Memória 16 GB RAM Placa de vídeo NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB Sistema operacional Windows 10 64-bit DirectX Versão 12 Armazenamento 20 GB