LEGO 2K Drive e Humanity são destaques nos lançamentos da semana

LEGO 2K Drive e Humanity são os destaques nos lançamentos da semana com o novo jogo de corrida da 2K Games baseado nos blocos de montar e o inusitado game de quebra-cabeça e plataforma com um exército de pessoas Humanity. Eles foram acompanhados ainda pelo acesso antecipado do game de terror The Outlast Trials , o retorno do clássico Zool Redimensioned no PlayStation 4 ( PS4 ), o game de aventura Firmament do estúdio do antigo Myst e uma história comovente com soldadinhos de chumbo em Tin Hearts. Saiba tudo sobre os lançamentos da semana, como data, preço e plataformas nas quais estão disponíveis.

LEGO 2K Drive - 19 de maio - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

O novo título de corrida da franquia LEGO desenvolvido pela Visual Concepts Entertainment e publicado pela 2K Games tenta criar um equilíbrio entre montar seus próprios carros e competir em disputas velozes com itens estilo Mario Kart 8. Jogadores poderão criar seus próprios veículos com mais de mil peças clássicas de LEGO os quais serão analisados por um sistema de física com base em sua forma e peso. Veículos com menos peças serão mais leves e ágeis, enquanto outros com muitas peças serão mais pesados e terão mais resistência contra colisões. Os carros poderão ainda se transformar para correr tanto na terra quanto na água.

No modo história será possível explorar o mundo aberto de Bricklândia e competir em corridas em campos verdejantes como Turbo Acres, estradas de terra nos Grandes Sertões e águas pitorescas em Vale do Garimpo, tudo em busca do Troféu Celeste da competição. A jogabilidade incluirá ainda mecânicas de drift e impulso para dominar nas pistas.

O game poderá ser jogado sozinho ou em multiplayer online com crossplay entre plataformas, assim como tela dividida para modos locais e cooperativos. O game incluirá ainda um "Driver Pass" semelhante ao Battle Pass de Fortnite, com vários conteúdos para serem desbloqueados em 100 níveis grátis e mais itens virtuais no Drive Pass Premium pago separadamente.

LEGO 2K Drive está disponível para PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Nintendo Switch e PC pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store por R$ 349,90 e em pacotes cross-generation para PS5 e PS4 ou Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 399,50. Jogadores que comprarem as edições especiais Awesome Rivals Edition por R$ 499,50 e Awesome Edition por R$ 599,50 têm acesso à versão cross-geração, 3 dias de acesso antecipado e Drive Pass Premium incluso.

Humanity - 16 de maio - PS5, PS4, PC

Este é um inusitado jogo de quebra-cabeça e plataforma criado pelo designer visual Yugo Nakamura e pelo criador de jogos Tetsuya Mizuguchi, conhecido por títulos como Rez Infinite e Tetris Effect: Connected. Em Humanity jogadores controlam um cachorro Shiba Inu que comanda um exército de pessoas que o seguem e deverá levá-las por meio de fases que exigem raciocínio, habilidade em saltos e reflexos para escapar de perigos, além de alguns elementos de ação como lutas contra chefes.

O game conta com 90 fases no modo história para jogar além de um Stage Creator que permite criar seus próprios estágios e jogar criações de outros usuários. Opcionalmente é possível usar também um visor de realidade virtual como o PlayStation VR no PlayStation 4 (PS4), PlayStation VR 2 no PlayStation 5 (PS5) ou visores compatíveis para PC. Humanity será lançado diretamente no catálogo da PS Plus nos níveis Extra e Deluxe.

The Outlast Trials - 18 de maio - PC

A franquia Outlast irá em uma direção bastante diferente com The Outlast Trials, um game ainda focado em sobreviver em situações aterrorizantes, mas com foco em multiplayer cooperativo para até 4 jogadores, apesar de ser possível jogar sozinho. O game será desenvolvido pela Red Barrels como os outros da série e funciona como uma prequel, antes dos títulos anteriores, durante o período da Guerra Fria.

A empresa Murkoff Corporation, que administrava o asilo do primeiro game, está realizando testes com cobaias humanas e promete que aqueles que conseguirem sobreviver a seus testes serão libertos. A jogabilidade é em primeira pessoa e furtividade ainda é essencial para sobreviver contra humanos alterados e violentos, enquanto itens e habilidades especiais também ajudarão em sua jornada. The Outlast Trials será lançado em acesso antecipado nas lojas digitais Steam e Epic Games Store.

Zool Redimensioned - 16 de maio - PS4

O clásico game de plataforma Zool lançado em 1992 pela Gremlin Graphics (hoje Gremlin Interactive) para os computadores Amiga retorna agora em uma versão refeita e atualizada para uma nova geração de jogadores no PlayStation 4 (PS4), jogável também no PlayStation 5 (PS5) pela retrocompatibilidade. Zool é um game de plataforma tradicional da época de Super Mario World e Sonic the Hedgehog 2 no qual uma criatura ninja luta através de 28 fases em 8 mundos feitos de comida para livrar o universo da influência do vilão Krool.

Há um modo "Redimensioned" que moderniza o jogo com recursos de acessibilidade e o modo "Ultimate Ninja" que oferece uma experiência mais fiel ao original. A versão para PS4 chega junto com uma atualização disponível também para a versão PC que adiciona modos multiplayer estilo "party game" como Zool's Gold, Rool of Zool e Ball Brawl.

Firmament - 18 de maio - PC

O estúdio Cyan Worlds que criou clássicos jogos de aventura para PC como Myst e Riven traz agora uma nova experiência interativa de exploração e quebra-cabeças com Firmament, que pode ser jogado em seu monitor ou com visor de realidade virtual.

Jogadores explorarão um mundo steampunk que se estende em torno de 3 reinos abandonados enquanto tentam descobrir a história por trás desse locais e resolve enigmas com uma espécie de luva que interage com objetos chamada de Adjunto. Sua jornada não será completamente solitária conforme uma aparição surgirá oferecendo auxílio e sua história também será um mistério a ser desvendado. Firmament será lançado para PC pelas lojas digitais Steam e GOG (GOG Galaxy).

Tin Hearts - 16 de maio - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Neste jogo de quebra-cabeça criado pela Rogue Sun, estúdio composto por ex-funcionários da Lionhead Studios responsáveis por Fable, jogadores guiarão um exército de soldadinhos de chumbo para resolver quebra-cabeças em uma história profunda e comovente. Um brilhante inventor da era vitoriana chamado Albert J. Butterworth precisa de ajuda com sua maior descoberta e ao lado dos soldadinhos de chumbo terá que encontrar um equilíbrio entre sua pesquisa e passar tempo com sua família.

Através de mais de 50 níveis os soldadinhos poderão usar objetos e brinquedos como ferramentas para seu progresso, como entrar em canhões para serem disparados, usar balões e blocos de montar de madeira para alcançar locais antes inacessíveis e até se locomoverem com a ajuda de trens de brinquedo.