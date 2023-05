LG lança monitor ergonômico e computadores all-in-one no Brasil

A LG lançou um monitor ergonômico e dois computadores all-in-one nesta quarta-feira (3) no Brasil. O novo monitor Ergo DualUp chega ao mercado para otimizar o espaço de trabalho dos consumidores que precisam trabalhar com duas telas e, de acordo com a empresa, é o primeiro do tipo a ser lançado no país. Ao todo, o aparelho atinge 28 polegadas em proporção 16:18, o equivalente a dois monitores de 22 polegadas sobrepostos. O produto também traz a função Picture-by-Picture, que prevê a conectividade com até dois PC simultaneamente em resolução QHD de 2.560 x 2.880 pixels.

O novo monitor foi vencedor do prêmio CES Innovation Award 2022 e tende a agradar quem trabalha de maneira multitarefa. Na divulgação oficial, a fabricante destaca as diferentes formas de visualização que o produto permite, já que a tela dupla pode ser ajustada em altura, inclinação, giro, pivot, extensão e retração, conforme a necessidade de cada usuário.

1 de 3 LG lança monitor ergonômico Ergo DualUp com duas telas verticais — Foto: Divulgação/LG LG lança monitor ergonômico Ergo DualUp com duas telas verticais — Foto: Divulgação/LG

Quanto ao design, o LG Ergo DualUp tem bordas reduzidas nas laterais e na parte superior, para fácil adaptação a diversos ambientes. Além disso, o novo monitor conta com tecnologias nano IPS e HDR, que devem garantir maior fidelidade de cores e melhor qualidade geral às imagens. O produto chega ao mercado pelo preço sugerido de R$ 4.699.

2 de 3 Computador LG All in One 24V70Q traz memória RAM no padrão DDR5 e tem alto-falantes com som surround — Foto: Divulgação/LG Computador LG All in One 24V70Q traz memória RAM no padrão DDR5 e tem alto-falantes com som surround — Foto: Divulgação/LG

Computadores all-in-one

Os novos PCs all-in-one da LG chegam em duas versões, uma com 24 polegadas e configurações mais avançadas; e outra com 22 polegadas similar aos modelos anteriores da linha. O all-in-one de 24 polegadas (24V70Q) apresenta tela com a mesma tecnologia IPS presente no monitor Ergo DualUp, tem resolução Full HD e conta com alto-falantes com som surround, conjunto que deve agradar a quem gosta de assistir a filmes, vídeos e séries no PC.

Na ficha técnica do aparelho, destaca-se o processador Intel Core i5 de 12ª geração, o sistema de armazenamento com SSD de 256 GB e os 8 GB de memória RAM no padrão DDR5, que prometem maior desempenho e menos gasto energético. A fabricante destaca também que o computador pode ser disposto na área de trabalho de duas maneiras, standard ou slim, de acordo com as necessidades do usuário. Outro diferencial fica por conta da webcam retrátil, que promete mais segurança e privacidade no uso do PC.

3 de 3 LG 22V30R tem 22 polegadas e promete atender bem ao uso diário básico — Foto: Divulgação/LG LG 22V30R tem 22 polegadas e promete atender bem ao uso diário básico — Foto: Divulgação/LG

Já o modelo de 22 polegados, o 22V30R, apresenta uma ficha técnica menos robusta, mas deve garantir bom desempenho para atividades diárias básicas. O PC conta com processador Intel Celeron QuadCore N5100 e memória RAM de 8 GB no padrão DDR4, inferior à do modelo de 24 polegadas. No entanto, a máquina é uma evolução do modelo antecessor, já que, em vez do antigo armazenamento HDD, agora conta também com o padrão SSD, mudança que promete maior velocidade e eficiência ao aparelho.