Linha Direta desta quinta (25) aborda Golpe dos Nudes; veja como assistir

O quarto episódio da nova versão do Linha Direta vai ao ar na noite desta quinta-feira (25) com a investigação do Golpe dos Nudes. Depois de abordar os casos Eloá, Barbárie de Queimadas e Henry Borel , o programa de investigação, apresentado por Pedro Bial, se dedica a entender as ações de um grupo de criminosos que extorquiu dezenas de pessoas em todo o país usando fotos íntimas e praticando chantagens em troca de dinheiro.

Vale lembrar que o Linha Direta é exibido toda quinta-feira, às 23h10, com transmissão na Globo, após o Cine Holliúdy, e também no Globoplay. No dia seguinte, às sextas-feiras, o público pode acompanhar os casos com maior profundidade no Linha Direta Podcast, com entrevistas e conteúdos de bastidores. Confira mais detalhes a seguir.

2 de 6 Linha Direta, disponível no Globoplay, é o novo programa de true crime nacional — Foto: Divulgação/Rede Globo Linha Direta, disponível no Globoplay, é o novo programa de true crime nacional — Foto: Divulgação/Rede Globo

📝 Como baixar o Globoplay? Descubra no Fórum do TechTudo

Entenda o Golpe dos Nudes

O crime de repercussão nacional consistia em um plano repleto de minúcias e projetado por uma quadrilha do Rio Grande do Sul. No golpe, os criminosos entravam em contato com as vítimas através de falsos perfis nas redes sociais, tentando criar uma relação íntima com elas.

A partir disso, a suposta mulher enviava nudes por aplicativos de mensagens e, em seguida, a ação criminosa entrava em ação. O grupo começava a fazer chantagens de extorsão, ameaçando contar aos cônjuges e alegando que as imagens enviadas tratavam-se, na verdade, de uma menor de idade. Se passando por adolescentes e familiares dos supostos menores, os golpistas encenavam até mesmo policiais, com direito a cenários montados e simulação de boletins de ocorrência e mandados judiciais falsos.

No dia 30 de setembro de 2021, a Polícia Civil iniciou uma operação para investigar o grupo de suspeitos do Golpe dos Nudes. Partindo de Porto Alegre, os criminosos aplicavam a mesma ação em outros sete estados, sendo as vítimas geralmente homens. E para não denunciá-los, a quadrilha exigia pagamentos cujos valores giravam em torno de R$ 5 mil a R$ 10 mil.

Na época, a delegada Luciana Bertoletti contou ao G1 que o grupo conseguiu movimentar cerca de R$ 5 milhões em extorsões. Por fim, a operação policial batizada de X-Con, é considerada a maior já realizada no Brasil em relação a crimes cibernéticos do gênero.

Como e onde assistir ao Linha Direta 2023 ao vivo?

Passo 1. Para assistir ao Linha Direta de hoje ao vivo, acesse o Globoplay na web (https://globoplay.globo.com/) às 23h10 e clique em "Agora na TV";

3 de 6 Aba "Agora na TV" em destaque no Globoplay — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Aba "Agora na TV" em destaque no Globoplay — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Selecione o botão "Assista agora" para prosseguir;

4 de 6 Botão "Assista agora" em destaque no Globoplay — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Botão "Assista agora" em destaque no Globoplay — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Faça login usando seu e-mail e senha já cadastrados ou importe os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Depois, selecione o botão "Entrar". Caso você ainda não tenha uma Conta Globo, escolha a opção "Cadastre-se";

5 de 6 Campos para login e cadastro no GloboPlay em destaque — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Campos para login e cadastro no GloboPlay em destaque — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Digite todos os dados necessários e aceite os termos de uso e privacidade. Então, conclua o procedimento clicando em "Cadastrar".

6 de 6 Tela de conclusão de cadastro no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Tela de conclusão de cadastro no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora você já sabe como assistir ao caso do Golpe dos Nudes ao vivo no Linha Direta desta quinta-feira (25). Para assinantes, também é possível ver o programa na íntegra depois de ir ao ar.