Linha Direta terá 'Barbárie de Queimadas' como próximo caso; veja história

O evento brutal assustou a cidade de 44 mil habitantes na Paraíba há 11 anos, quando um aparente assalto resultou no estupro coletivo de um grupo de mulheres, seguido pela morte de duas delas. O Linha Direta vai ao ar às 23h10 (horário de Brasília) logo depois de Cine Holliúdy , ao vivo na TV Globo , e também ficará disponível no Globoplay . Confira mais detalhes a seguir.

👉 Onde assistir à segunda temporada de From? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo