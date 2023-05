Logitech anuncia novo headset gamer com drivers de grafeno

A Logitech anunciou, na quarta-feira (24), o lançamento do seu mais novo headset gamer, o G Pro X 2. O dispositivo conta com drivers construídos em grafeno , um material composto de átomos de carbono que, além de ser eficiente em termos de energia, prometem oferecer leveza e rigidez ao produto. A empresa acredita que a tecnologia também pode auxiliar os gamers em uma tomada de decisão mais precisa, por melhorar a qualidade sonora durante os jogos . Outra novidade do modelo em relação ao Logitech G Pro X é a adição da conexão Bluetooth ao aparelho.

Para alcançar uma maior clareza de som e comunicação, o Logitech G Pro X 2 está equipado com drivers de áudio PRO-G GRAPHENE. O componente foi projetado com um diafragma de grafeno de 50 mm e suspensão de borda ao vivo para fornecer paisagens sonoras mais imersivas. A novidade deve auxiliar jogadores a identificarem a localização de objetos nos mapas apenas pelo som.

De acordo com a fabricante, os novos fones de ouvido tem bateria com duração de até 50 horas com uma única carga. Isto representa um ganho de 30 horas de autonomia em relação ao seu antecessor, que chegava à marca de 20 horas sem precisar ser carregado.

Para um maior conforto do usuário, novas dobradiças giratórias foram implantadas no Logitech G Pro X 2. Almofadas com acabamento em couro ou em veludo também farão parte do leque de opções dos consumidores. Outro fato que deve influenciar no bem-estar durante o uso é o peso. Em relação ao G Pro X original, os novos fones de ouvido pesam cerca de 25 g a menos.

A Logitech também adicionou suporte de Bluetooth ao novo headset, sem excluir a opção de conexão via cabo auxiliar de 3,5 mm. A novidade dá mais versatilidade ao produto, uma vez que o usuário poderá optar entre a conectar-se com ou sem fio, dependendo de sua necessidade ou da compatibilidade de algum dispositivo que não suporte recursos wireless.

De acordo com o site The Verge, a Logitech começará a comercializar o headset para jogos G Pro X 2 em 30 de maio, ao preço de US$ 249 nos Estados Unidos, o que equivale a cerca de R$ 1.254, em conversão direta e sem impostos. Ainda não há informações oficiais sobre disponibilidade e valor do produto no Brasil.

