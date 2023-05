MacBooks podem ganhar sensores que reagem a diferentes estímulos

A ideia é que as zonas sensíveis sejam localizadas em pontos estratégicos do aparelho, de forma a garantir bons níveis de resposta ao usuário, sem produzir efeitos generalizados em todo o aparelho. Apesar de estarem relacionadas a um possível MacBook com tela touch, sites especializados, como o TechRadar, relembra que a Apple tem um histórico de posicionamentos contra a adoção desta funcionalidade.

No entanto, a nova patente reforça as especulações de que a posição pode mudar, já que as zonas hápticas registradas também podem ser aplicadas no display. O que se sabe até então é que, de força similar ao atual trackpad Force Touch do MacBook, estas zonas hápticas poderiam detectar entrada de pressão e fornecer níveis variados de resposta tátil.