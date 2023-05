MediaTek pode adotar GPU da Nvidia em celulares para rivalizar com AMD

Segundo as fontes consultadas pelo site, a MediaTek e a Nvidia também devem trabalhar no desenvolvimento de plataformas " Windows on Arm" (WOA), com componentes para notebooks de médio e alto desempenho. Se tudo sair como planejado, a medida pode aumentar a participação de ambas as empresas no segmento.

Gigante no mercado de placas de vídeo para desktop, Nvidia deve entrar no mercado de celulares com a MediaTek — Foto: Divulgação/Nvidia

A colaboração com a MediaTek também pode ser a chance de a Nvidia aumentar as suas receitas gerais ao não depender de apenas um segmento. Ainda de acordo com o DigiTimes, a fabricante teve uma queda na receita de 21% no quarto trimestre do ano passado. O número pode melhorar no segundo semestre de 2023, quando deve haver um aumento no pedido de GPUs para atender o mercado gamer.